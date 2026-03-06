Más de 21.200 personas de la comunidad universitaria votarán en mayo en las elecciones de la UVigo UVigo

Un total de 21.226 miembros de la comunidad universitaria podrán votar el próximo 6 de mayo para elegir a la nueva rectora o rector de la Universidade de Vigo para los próximos seis años, según los censos definitivos publicados este viernes.

Ese mismo día también se celebrarán las elecciones al Claustro, en las que podrán participar 20.603 personas, ya que en este proceso no están llamados a las urnas los 623 matriculados en el Programa Universitario de Mayores. En total, se elegirán 224 representantes claustrales: 101 del PDI-A, 63 del estudiantado, 38 del PTXAS y 22 del PDI-B.

En las elecciones al Rectorado, podrán ejercer su derecho a voto 2.207 integrantes del personal docente e investigador: 990 del PDI-A, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente, y 1.217 del PDI-B, integrado por el resto del personal docente e investigador.

Además, estarán llamados a votar 18.253 estudiantes de primero, segundo y tercer ciclo y 766 personas del PTXAS. El voto ponderado se reparte de la siguiente manera: 51% para el PDI-A, 9% para el PDI-B, 25% para el estudiantado y 15% para el PTXAS. Respecto a 2022, el censo electoral crece en 732 votantes, principalmente por el aumento del profesorado y del alumnado.

La jornada electoral se desarrollará en 27 mesas repartidas entre los tres campus: 12 en Vigo, 8 en Ourense y 7 en Pontevedra. El calendario electoral continuará del 9 al 13 de marzo con la presentación de candidaturas.

Hasta el momento se han confirmado tres aspirantes al Rectorado: Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro. La presentación oficial de los equipos y de las líneas generales de los programas será el 17 de abril, la campaña electoral se celebrará del 20 de abril al 4 de mayo y, si ningún candidato logra más de la mitad del voto ponderado válido en la primera vuelta, se celebrará una segunda votación el 15 de mayo.