El Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo abrió sus puertas a nuevo alumnado

En el marco de la apertura de puertas de los distintos centros formativos de la ciudad, el Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico (IPMPA) de Vigo quiso abrir las suyas para, según sus responsables, "mostrar, compartir y proyectar el trabajo que desarrolla como Centro de Referencia Nacional en formación marítima y pesquera".

El objetivo fue que profesionales del sector y futuros alumnos conociesen el modelo formativo, además de instalaciones y la apuesta que lleva a cabo el centro en innovación.

La apertura institucional tuvo lugar el miércoles 25 de febrero con la presencia de Ainhoa Ferré, subdirectora xeral de Xestión, Ensino e Relacións Sectoriais de la oficina de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta de Galicia, quien participó en la jornada junto al equipo directivo del centro.

La primera sesión estuvo dirigida a un numeroso grupo de profesionales vinculados al sector marítimo y pesquero y el objetivo de la misma fue reforzar las relaciones establecidas a lo largo de los años. También seguir avanzando en la mejora e innovación de los planes de estudio de la Formación Profesional que imparte el centro.

Representantes de la Consellería do Mar, el GALP Vigo-A Guarda, el IIM-CSIC, CETMAR, ARVI, Sailway, Fundación Casa Caridad Vigo y Fundación Stella Maris, entre otros, participaron activamente en la jornada y en el intercambio de experiencias con el equipo docente del Instituto.

Las jornadas fueron presentadas por la directora del Instituto, Ana Otero, y por el vicedirector, Ramón Otero Martínez. Ambos destacaron la importancia de mantener un diálogo constante con el sector productivo para garantizar una formación alineada con las necesidades reales del ámbito marítimo-pesquero.

La visita

Durante la visita, los asistentes recorrieron las aulas teóricas y prácticas del centro acompañados por el profesorado de cada especialidad, que explicó la metodología docente y los medios técnicos de los que dispone el Instituto como Centro de Referencia Nacional.

El equipo docente, especializado en áreas como seguridad, salud, navegación, astronomía o redes, organizó actividades prácticas en los simuladores de navegación de la escuela náutica, donde los invitados pudieron experimentar diferentes maniobras.

El recorrido incluyó además demostraciones de evacuación en el aula de seguridad y visitas a los talleres de soldadura.

Escolares y alumnado

Por otro lado, la jornada del 26 de febrero estuvo orientada a escolares y alumnado de distintos centros de Formación Profesional, que realizaron un recorrido similar y participaron activamente en prácticas en el aula de salud, aula de seguridad, simuladores y talleres. Del mismo modo, pudieron asistir a una charla en el planetario de la escuela, donde la simulación de navegación fue una de las actividades que mayor interés despertó.

El Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico imparte formación reglada en titulaciones como los grados de Máquinas y Puente, además de las no regladas como Patrón Costero Polivalente. Estas enseñanzas se completan con prácticas en empresas líderes del sector en Galicia, fortaleciendo un modelo educativo adaptado a las necesidades del tejido productivo y comprometido con la innovación y la mejora continua.

La empleabilidad asociada a estas titulaciones supera el 90% tras la realización de las prácticas, consolidando al IPMPA como un centro estratégico para la formación de los profesionales del futuro en el ámbito marítimo y pesquero.