Vigo en inglés: este lunes abre el plazo para solicitar las becas

Este próximo lunes, 23 de febrero, se abrirá el plazo para solicitar las becas del programa "Vigo en Inglés", que se extenderá hasta el 6 de marzo.

El Concello ofertará 927 plazas, que se pueden ampliar y alcanzar el millar, para estudiar inglés en Reino Unido e Irlanda. El programa cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y está destinado al alumnado de tercero de la ESO, que haya sacado un 7 como mínimo el año pasado en la asignatura de Inglés y que esté censado en Vigo.

Los que finalmente consigan la beca vivirán con familias nativas, contarán con un monitor bilingüe por cada grupo de 20 alumnos y recibirán cursos intensivos de inglés, además de participar en otro tipo de actividades, con el objetivo de perfeccionar el conocimiento del idioma.

El año pasado disfrutaron de esta beca un total de 1.027 chicas y chicos.