Las emprendedoras gallegas Diana Lameiro y Leticia Costas llevan la innovación educativa y la salud hasta Dubái

Las empresarias gallegas Diana Lameiro (Lingoreta) y Leticia Costas (Kidcode) participaron en una misión comercial en Dubái promovida por el IGAPE, con el objetivo de abrir

Durante la visita, asistieron a la WHX Dubai 2026, la mayor feria internacional del sector salud, donde pudieron conocer las . “La tecnología se está consolidando como un motor de transformación en el cuidado y la salud”, destacó Costas.

Lameiro, por su parte, aprovechó la estancia para y presentar su colección de cuentos infantiles como herramienta de divulgación científica. Ambas también mantuvieron encuentros con la Fundación Dubai Cares y la Universidad de Murcia en Dubái, donde Lameiro donó ejemplares de Lingoreta y Lingoreto.

La misión incluyó, además, el evento “Family Afternoon | Bienestar familiar: salud, hábitos y tecnología consciente”, una actividad gratuita para familias españolas y latinoamericanas residentes en Dubái que contó con cobertura del diario El Correo del Golfo.

La experiencia culminó con la visita al Museo del Futuro, símbolo de la integración entre robótica, inteligencia artificial y sostenibilidad. “La innovación no tiene fronteras -resaltó Costas-. Nuestro papel es tender puentes y convertir esas conexiones globales en impacto local”.