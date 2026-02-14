La Xunta de Galicia ofrece 700 plazas en cursos de inglés laboral y portugués

La Xunta de Galicia ofertará este 2026 un total de 700 plazas para cursar idiomas, concretamente, inglés laboral y portugués, formaciones que se destinarán a los jóvenes de entre 18 y 30 años de edad.

Se trata, según precisó el ente autonómico, de propuestas formativas de nivel básico e intermedio de inglés laboral, así como de los tres niveles de portugués. Esta última, organizada en el marco del programa Desafíos Jovens, un proyecto transfronterizo de la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal, que promueve la inserción laboral desde la inclusividad y la perspectiva de género.

La formación en inglés tendrá capacidad para 40 participantes en las dos categorías, y ambas incluirán tutorización, seguimiento del alumnado y evaluación continua. Todo para mejorar las competencias profesionales y la movilidad laboral de los jóvenes residentes tanto en Galicia como en Portugal.

El primero de los turnos tendrá lugar desde el 3 de marzo al 19 de mayo. El segundo se desarrollará entre el 1 de septiembre y el 24 de noviembre y tendrán los dos una duración de 20 horas. Será formación telemática con reuniones virtuales.

En lo tocante al portugués, habrá 600 plazas. También será formación telemática para los niveles A1/A2, B1 y B2 y comenzará el 2 de marzo con 80 horas de estudio.

Las solicitudes se pueden enviar ya y hasta el 20 de febrero en el formulario electrónico disponible en el Portal de Xuventude.