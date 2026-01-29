Ranking QS de universidades europeas: La Uvigo asciende hasta el puesto 308

La Universidade de Vigo ha mejorado sus resultados en la nueva edición del QS World University Rankings: Europe, al ascender hasta el puesto 308 de una clasificación continental que evalúa a más de 950 instituciones de toda Europa.

La institución viguesa sube 14 posiciones respecto a la edición de 2025, en la que ocupaba el puesto 322. El ranking, publicado este miércoles por QS Quacquarelli Symonds, emplea 12 indicadores de desempeño académico, científico e innovador y está liderado por la Universidad de Oxford, que logra la máxima puntuación en cinco indicadores.

El avance de la UVigo se explica principalmente por la mejora en sostenibilidad y en redes internacionales de investigación, que son además los apartados donde obtiene sus mejores resultados.

En sostenibilidad, la universidad se sitúa en el puesto 166 (87,3 puntos sobre 100), dos posiciones más arriba que en la edición anterior. En redes de investigación internacionales alcanza el puesto 185 (74,9 puntos), con una subida de tres posiciones respecto a 2025.

En el resto de indicadores, la UVigo figura en el puesto 219 en estudiantes de intercambio entrantes, 222 en artículos por facultad, 248 en estudiantes de intercambio salientes, 297 en reputación académica, y se sitúa en la franja 301+ en reputación del empleador; además, ocupa el puesto 328 en citas por artículo, y en otros ámbitos (inserción laboral, ratio de estudiantes por facultad, ratio de docentes internacionales y diversidad del estudiantado internacional) queda por encima del 400.

En la clasificación por países, la Universidad de Vigo ocupa el puesto 25 en España, en un listado encabezado por la Universitat de Barcelona, seguida por la Universitat Autònoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid.