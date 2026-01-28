Cuidar la salud mental (también en los institutos): La iniciativa de un centro de A Guarda (Pontevedra)

El OMIX del Concello de A Guarda, en colaboración con el IES A Sangriña, reeditará su programa "Eu saudable mente", encaminado a cuidar y preservar la salud mental de los más jóvenes.

La iniciativa, que contó con una gran acogida el curso pasado, se encaminará, mediante diferentes jornadas temáticas, a mejorar la inteligencia emocional del alumnado, así como a promover un mejor desarrollo de su autoestima y una sexualidad positiva. Del mismo modo, se propondrá una reflexión sobre el uso de las redes sociales.

"Eu saudable mente" estará dirigido al alumnado que cursa primero y segundo de la ESO, que recibirá tres sesiones, y para tercero y cuarto de la ESO, que participará en una.

Andrea Iglesias, psicóloga responsable, explicó que es necesario abordar el uso de las redes sociales de manera que sea "consciente" y con "análisis y crítica" a la influencia que puedan tener en la autoimagen y en las habilidades sociales de los más jóvenes.

Este año, como novedad, se ha propuesto una charla para las familias, con el objetivo de mejorar la comunicación entre padres y hijos.