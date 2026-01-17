Confirmado por el gobierno gallego: estos son los criterios de puntuación en los colegios e institutos en 2026

El año apenas ha comenzado, pero las familias gallegas ya deben ir pensando en los centros educativos donde desean inscribir a sus hijos.

Del 1 al 20 de marzo estará disponible el formulario para los niños que acceden por primera vez al sistema educativo, y muchos padres se preguntan cuáles son los criterios de admisión para las matrículas.

Criterios de puntuación en los colegios gallegos

La Xunta habilitará hasta el 20 de marzo el formulario para los niños que entran por primera vez en el sistema educativo gallego. Las listas provisionales se darán a conocer el 24 de abril y las definitivas el 15 de mayo, tal y como figura en el calendario.

Los plazos para formalizar la matrícula se establecerán desde el 20 al 30 de junio para el alumnado de Infantil y Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para el de ESO y Bachillerato.

Las solicitudes se podrán presentar a través de la aplicación adminisionalumnado de la Xunta. No obstante, las familias deben tener en cuenta los criterios del baremo para solicitar plaza en un centro u otro según la puntuación obtenida.

Cuando el número de solicitudes de admisión presentadas en plazo sea superior al de los puestos disponibles en el centro, se valorarán algunos criterios como los hermanos matriculados en el centro o la proximidad al centro docente del domicilio familiar o del lugar de trabajo.

Por un hermano matriculado en el centro se otorgan 8 puntos; por el segundo y siguientes, 2 puntos por cada uno, con máximo de 14 puntos.

La puntuación por proximidad del domicilio familiar al centro docente será de 8 puntos, si está en el área de influencia del centro, y de 4 puntos, si está en áreas limítrofes. En el caso del lugar del centro de trabajo los puntos obtenidos serían de 6 y 3, respectivamente.

Otro criterio a tener en cuenta es el IPREM: si es inferior a 0,5 veces el IPREM, se otorgan 3 puntos; si es igual o superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces, 2 puntos; si es igual o superior a 0,75 e inferior al IPREM, 1 punto, y si es igual o superior, 0 puntos.

La puntuación por persona progenitora, tutora o cuidadora trabajadora del centro será de 3 puntos, mientras que a las familias que tengan reconocida la condición de familia numerosa les corresponde la siguiente puntuación: 3 puntos por familia numerosa de categoría especial y 2 puntos por familia numerosa de categoría general.

En el caso de los hermanos nacidos de un parto múltiple, siempre que soliciten el mismo centro, les corresponderán 8 puntos si son dos y 10 puntos si son más de dos. Además, a las familias que tengan la condición de monoparental les corresponderá una puntuación de 2 puntos.

Por discapacidad se puede obtener hasta 4 puntos, mientras que las víctimas de violencia de género o terrorismo se les asignará una puntuación de 2 puntos.

El expediente académico, con una nota media de sobresaliente en enseñanzas de Bachillerato, se valorará con 2 puntos. Por último, los centros podrán establecer como criterio complementario cualquier circunstancia relevante, con un máximo de 1 punto.