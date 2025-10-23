Nigrán (Pontevedra) planta cara al bullying junto a Iñaki Zubizarreta

El Concello de Nigrán no quiere quedarse de brazos cruzados ante un mal, el acoso escolar, que cada vez se recrudece más. Por este motivo, de la mano del exjugador profesional de baloncesto Iñaki Zubizarreta, organizará una serie de iniciativas el próximo lunes, día 27 de octubre: una conferencia para familias -y público en general, mayor de 18 años- y talleres para los estudiantes.

El objetivo de la charla familiar, que tendrá lugar a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar el aforo del Auditorio Municipal, será dotar a los padres y familiares de las herramientas necesarias para prevenir y detectar el acoso. Además, ese mismo día, Zubizarreta estará en el IES Proval dirigiendo diferentes talleres dentro de una iniciativa organizada por la Biblioteca Escolar, departamento que solicitó la presencia del exdeportista en Nigrán. "Desgraciadamente é un tema de actualidade e, consideramos, entre todos os actores implicados debemos poñer todas as ferramentas ao noso alcance para frealo e erradicalo", sugirió el regidor local, Juan González.

"Del bullying se puede salir"

Zubizarreta, que jugó en la década de los 90 en el Caja Bilbao, el Zaragoza o el Valencia Básket es una de las caras más conocidas en la lucha contra el bullying. Él mismo lo vivió en su piel con tan solo 11 años, momento en el que llegó a estar en coma por una paliza de sus compañeros. "Del bullying se puede salir, pero para eso hay que tener las herramientas adecuadas", explicó el exdeportista. "El acoso escolar es un monstruo con cara de niño que destroza infancias, marca vidas y, en los casos más extremos, llega a provocar que niños y niñas de poca edad atenten contra sí mismos por no querer sufrir más", anotó.