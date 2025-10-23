El Centro de Formación y Recursos de Vigo cumple dos años: Asisten 9.000 profesores
Ocupa las instalaciones antiguas del Colexio Virxe do Rocío, que fueron reformadas por la Xunta de Galicia para ofrecer este servicio en la unión de los barrios de Coia y Bouzas
El Centro de Formación y Recursos del Rocío cumple dos años de vida y la Xunta de Galicia ha calificado de "éxito" este servicio, pues se estima que unos 9.000 profesores hacen uso de estas instalaciones. Además, el edificio -que, antiguamente, albergaba las clases del colegio público- también sirve para acoger las actividades del centro escolar de infantil y primaria.
Debido a la efeméride, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director territorial de Educación, César Pérez Ares, visitaron este miércoles las instalaciones: "O CFR é un exemplo palpable do compromiso da Xunta coa excelencia na educación e co afianzamento do noso modelo educativo innovador e inclusivo", señaló Ortiz. "A formación de profesores é vital para a educación pública e deberiamos estar orgullosos de que a nosa cidade acolla este centro", añadió.
Según la delegada de la administración autonómica en Vigo, en 2021 y tras quedarse sin actividad el edificio del Chouzo, la Xunta decidió invertir 400.000 euros para reformar este edificio que estaba sin utilizar en O Rocío: "Non só formamos aos profesores nestas aulas, senón que tamén acollemos as actividades do colexio e da asociación de nais e pais, polo que non vamos a desafectar o edificio", garantizó Ortiz.
Entre otras iniciativas, en este centro se desenvuelve el Plan Anual de Formación del Profesorado con acciones formativas enfocadas a la digitalización, a la innovación y a la convivencia como líneas prioritarias. El CFR también cuenta con una réplica de un aula E-Dixgal y un Polo Creativo, así como con un salón de actos con capacidad para 100 personas y seis aulas de formación que suman una capacidad de 400 personas. También hay espacios de administración y despachos.