El Centro de Formación y Recursos de Vigo cumple dos años: Asisten 9.000 profesores

El Centro de Formación y Recursos del Rocío cumple dos años de vida y la Xunta de Galicia ha calificado de "éxito" este servicio, pues se estima que unos 9.000 profesores hacen uso de estas instalaciones. Además, el edificio -que, antiguamente, albergaba las clases del colegio público- también sirve para acoger las actividades del centro escolar de infantil y primaria.

Debido a la efeméride, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director territorial de Educación, César Pérez Ares, visitaron este miércoles las instalaciones: "O CFR é un exemplo palpable do compromiso da Xunta coa excelencia na educación e co afianzamento do noso modelo educativo innovador e inclusivo", señaló Ortiz. "A formación de profesores é vital para a educación pública e deberiamos estar orgullosos de que a nosa cidade acolla este centro", añadió.

Según la delegada de la administración autonómica en Vigo, en 2021 y tras quedarse sin actividad el edificio del Chouzo, la Xunta decidió invertir 400.000 euros para reformar este edificio que estaba sin utilizar en O Rocío: "Non só formamos aos profesores nestas aulas, senón que tamén acollemos as actividades do colexio e da asociación de nais e pais, polo que non vamos a desafectar o edificio", garantizó Ortiz.

Entre otras iniciativas, en este centro se desenvuelve el Plan Anual de Formación del Profesorado con acciones formativas enfocadas a la digitalización, a la innovación y a la convivencia como líneas prioritarias. El CFR también cuenta con una réplica de un aula E-Dixgal y un Polo Creativo, así como con un salón de actos con capacidad para 100 personas y seis aulas de formación que suman una capacidad de 400 personas. También hay espacios de administración y despachos.