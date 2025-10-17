La UVigo concede su Medalla de Oro a la Editorial Galaxia por su compromiso con la lengua y cultura gallega

Momento de la entrega de la Medalla de Oro y del diploma acreditativo a Antón Vidal Andión, presidente de Galaxia. UVigo

La Universidade de Vigo ha concedido este viernes su Medalla de Oro a la Editorial Galaxia por ser una entidad comprometida con los valores del galleguismo, el pluralismo y la tolerancia, y por hacer de la lengua y la cultura gallegas su razón de ser.

El acto de entrega ha tenido lugar en el paraninfo del edificio Ernestina Otero, presidido por el rector, Manuel Reigosa, y ha contado con la presencia de representantes del ámbito universitario, político y cultural gallego, entre ellos el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

En nombre de la institución, Reigosa ha entregado la medalla y el diploma acreditativo al presidente de Galaxia, Antón Vidal Andión, que ha agradecido "el más profundo reconocimiento" a un proyecto que, ha dicho, "ha sido y seguirá siendo un puente entre generaciones, entre autores y lectoras, entre el país que fuimos y el que queremos seguir construyendo".

En el marco del 75 aniversario de la editorial, Vidal ha reivindicado su papel en el resurgir de la cultura gallega durante la segunda mitad del siglo XX y ha destacado su nacimiento "para ser luz en un tiempo oscuro y dar continuidad a una voluntad nacional que nunca se rindió".

"Valiente y pionera"

Durante su intervención, el rector ha subrayado la sintonía histórica entre la Universidade de Vigo y la editorial Galaxia, recordando que ambos comparten una vocación de apertura, pluralidad y defensa de la identidad gallega. "Lo que hizo Galaxia en su día fue valiente y pionero: reconstruir Galicia para poner en marcha una sociedad abierta y participativa que haga de nuestra lengua su motor", ha señalado Reigosa, quien expresó su deseo de que el gallego tenga "no mil, sino muchísimas más primaveras".

La laudatio ha corrido a cargo del catedrático de Traducción y Lingüística Xosé Manuel Dasilva, que ha calificado a la editorial como "un capítulo en la vida de generaciones de gallegos y gallegas". También ha destacado su aportación esencial a la literatura y su "actitud de resistencia en circunstancias adversas", recordando títulos emblemáticos como Merlín e familia, A esmorga o Que me queres, amor?.

El acto, amenizado por la cantante Su Garrido, ha concluido con la firma del presidente de Galaxia en el libro de honor de la universidad y la interpretación del himno gallego. Se trata de la cuarta Medalla de Oro otorgada por la institución viguesa, que no celebraba un reconocimiento de este tipo desde 2006.