El ministerio de Educación premia a un colegio de Mos (Pontevedra) por impulsar vocaciones científicas

El ministerio de Educación ha premiado a un colegio de Mos (Pontevedra) por impulsar las vocaciones científicas y fomentar los valores democráticos y de derecho, con el segundo premio del galardón 'Alianza STEAM-Niñas En Pie de Ciencia'.

La cartera que dirige la socialista Pilar Alegría ha premiado al CEIP Mestre Martínez Alonso. La distinción se ha hecho pública al conceder el Ministerio los premios 'Alianza STEAM-Niñas En Pie de Ciencia' y los premios 'Vivir, sentir y contar la democracia: España en libertad. 50 años'.

Estos premios reconocen, respectivamente, los trabajos y proyectos que fomentan las vocaciones científicas en niñas y jóvenes, y los que ponen en valor los valores democráticos y el conocimiento y fomento de los derechos y las libertades sobre los que se articula la convivencia en España.