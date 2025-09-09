La UVigo recibe 323 estudiantes de 34 países para este nuevo curso

La Universidad de Vigo sigue apostando por la internacionalización y estos días se están incorporando a las aulas de los tres campus más de 300 jóvenes procedentes de otros países, tanto de la Unión Europea como del resto del mundo.

En total, son 323 estudiantes de 34 países, de los cuales 213 estudiarán en el campus de Vigo, 87 en el de Pontevedra y 53 en el de Ourense. De ellos, 278 estarán un cuatrimestre y 45 permanecerán todo el curso. A partir de enero se sumarán los estudiantes que optaron por una estancia en el segundo cuatrimestre.

Unas cifras que suponen una mejora con respecto a los años anteriores: en 2024 fueron 312 estudiantes, mientras que en 2023, 289. Así, la institución se va acercando a los datos de movilidad anteriores a la pandemia.

En cuanto a los perfiles, la mayoría son mujeres, 194 frente a 128 hombres, además de una persona que no especifica su género, y la procedencia mayoritaria es de Italia (67) y Polonia (51), seguidos por Alemania (39) y Francia (35). También destaca la presencia de estudiantes mexicanos gracias a convenios bilaterales, y turcos, a través del Erasmus+ 171 para movilidades no europeas.