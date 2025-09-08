Arranca el curso también en la UVigo: una tasa de ocupación del 105% y diez nuevas titulaciones UVigo

Este lunes, 8 de septiembre, es el inicio de las clases para pequeños y no tan pequeños. Igual que los colegios e institutos, la Universidad de Vigo ha abierto sus puertas en un curso que contará con 3.869 estudiantes matriculados en las 3.752 plazas de nuevo ingreso de grado ofertadas.

Una tasa de ocupación del 105% que el rector, Manuel Reigosa, ha calificado de "magnífica". Por campus, el de Pontevedra es el más demandado, con un 107% de ocupación (824 estudiantes en 770 plazas); le sigue Vigo con un 104% (2018 matriculados en 1967 plazas) y Ourense con un 101% (1027 estudiantes en 1015 plazas).

Además, la UVigo ofrecerá diez nuevas titulaciones: tres programas de simultaneidad de grado, seis másteres y un programa de doctorado. El calendario académico se extenderá hasta el 5 de junio de 2026.

El curso también estará marcado por las elecciones a rector de la institución, que se celebrarán en mayo, tras dos mandatos de Reigosa al frente de la UVigo.

Calendario académico

El primer cuatrimestre se desarrollará entre el 8 de septiembre y el 23 de enero; la del segundo, entre el 27 de enero y el 5 de junio. El curso académico se extiende oficialmente del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, quedando exentos de actividad docente agosto, las vacaciones de Navidad (20 de diciembre al 7 de enero), Semana Santa (30 de marzo al 3 de abril) y los festivos.

El patrón de la Universidad, Santo Tomás de Aquino, se celebrará el lunes 26 de enero, jornada que será festiva.