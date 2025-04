Teixugueiras: 20 años de la calle sin nombre convertida hoy en eje de uno de los barrios más poblados de Vigo

A pesar de que hoy es una de las zonas de Vigo con más crecimiento, sumergida en constantes anuncios de licitaciones y de construcciones de nuevas viviendas, en los años 90, Navia era una zona rural, del Vigo antiguo, apartado del centro, con campos y casas bajas. Una imagen que cambiaría con la aprobación en 1995 del Polígono de Actuación Urbanística (PAU) que preveía urbanizar alrededor de 72.000 metros cuadrados.

Diez años después, en 2005, se entregaron las primeras licencias de ocupación del barrio, que quedaba vertebrado por una vía de cerca de 1,8 kilómetros, una de las más largas de la ciudad: la Calle de las Teixugueiras, aunque ese nombre tardó en incluirse en los callejeros de la ciudad de manera oficial lo suficiente para levantar ampollas entre los nuevos vecinos.

Las obras de urbanización y edificación comenzaron a principios de siglo, y en 2004 se remataron los primeros bloques de viviendas, pero no todo era de color de rosa. La entrega de las llaves a los nuevos propietarios se retrasaron por problemas burocráticos y, una vez las tuvieron y formaron sus hogares, ya en julio de 2005, supieron que sus calles no tenían nombre.

A pesar de que el pleno municipal iba a dar luz verde a los nombres ya propuestos, la aprobación quedó suspendida ya que vecinos de la parroquia apostaban por la toponimia tradicional en lugar de utilizar nuevas denominaciones. Por esto, no se podían empadronar en lugares que no existían en el mapa vigués. Se solucionó unos meses después, en los que los vecinos se levantaron en armas para protestar, ya que no recibían cartas, no podían apuntarse a una beca o beneficiarse de ayudas.

El rastro de los tejones

Finalmente, la calle de las Teixugueiras fue bautizada así porque se recuperaba una nomenclatura histórica de la zona, donde habitaban numerosos teixugos, es decir, tejones. A ella se unieron en origen otras cinco calles: Pedra Seixa, paralela a Teixugueiras y que hace referencia a una grande y redonde piedra ubicada en el lugar antiguamente; Ufas, nombre de origen germánico; Pozo do Cabalo, donde se cree que podría haber existido un abrevadero; Limpiños, nombre primitivo de la zona aunque de origen desconocido; y Lamelas, que se refiere al barro y a la lama que era habitual en la zona.

Calle Teixugueiras

Las calles sin nombre no fueron el único problema que se encontraron los primeros vecinos de la zona, mayoritariamente parejas y matrimonios jóvenes y con hijos pequeños. A pesar de que los edificios estaban rematados, el barrio estaba incompleto en cuanto a servicios o aspectos tan básicos como calles pavimentadas. En los viales convivían con escombros de obras y carecían de alumbrado público definitivo y de tiendas y negocios cercanos.

De estas reivindicaciones nació la plataforma vecinal PAU de Navia, que logró que el gobierno liderado en la época por la popular Corina Porro, de la mano de la Xunta, obligase a las promotoras de las obras a arreglar la calle principal y dotarla de las infraestructuras necesarias.

Teixugueiras hoy

Edificios 'Rabo de Galo', en la calle Teixugueiras. Wikipedia

Teixugueiras marca hoy uno de los peculiares skylines de Vigo. Las edificaciones que bordean la calle son de gran altura, y llaman la atención los bloques con remates en la azotea de colores amarillo, azul o rojo. Unos colores que les ha valido el sobrenombre de "Rabo de Galo" y se han convertido en una imagen icónica.

La última rotonda de las cinco que atraviesan la calle y que sirve de conexión con la calle Ufas está dedicada a la catástrofe del Prestige, y sobre ella se levanta una recreación de la parte del cuadro de mandos, blanco con partes rojas y en forma de "T", del petrolero que en 2002 tiñó de negro las rías gallegas.

Rotonda del Prestige

Crecimiento exponencial

Desde hace 20 años, en Navia conviven dos realidades; la primera, la de un barrio nuevo, joven, que tiene en Teixugueiras la columna vertebral, con edificios altos, zonas comunes, parques públicos y negocios que han ido haciendo de este un lugar dotado de todo tipo de servicios; la segunda, la "Navia vieja", aquella que existe desde antes de las excavadoras, la tradicional parroquia viguesa que todavía subsiste en sus casas bajas y en sus pequeñas huertas.

Esa primera realidad es la vibrante, fruto del boom demográfico que ha llevado a Navia a convertirse en uno de los barrios más populosos de Vigo; si en 2004 había 2.300 vecinos, diez años después de la construcción de Teixugueiras ya sobrepasaban los 8.000 empadronados, y progresivamente se acercaba a los 10.000. Esto significa que cuentan con más población que 34 de los 62 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra​.

Edificio de la calle Teixugueiras. Francisco Crusat _ Shutterstock

Así, Navia se erigía en el barrio más joven de la ciudad, tanto por su construcción como por la media de edad de sus vecinos. De hecho, Teixugueiras es, por debajo de la Travesía de Vigo, la calle más poblada.

El crecimiento del barrio ha sido exponencial desde 2005. En 2015 se presentó un plan modificado para culminar el polígono residencial con 1.500 viviendas adicionales. Se preveía un desarrollo en cinco años y una inversión de 450 millones de euros por parte de la Xunta para alcanzar los 13.000 habitantes.

Finalmente, esta ampliación comenzó en 2021 y se ha venido ejecutando en fases que están previstas hasta 2026, lo que supone un futuro crecimiento poblacional sin pausa durante los próximos años.