Vigo se convierte este viernes en un gran laboratorio con la sexta G-Night de la UVigo. DUVI

Vigo se convierte este viernes en un gran laboratorio con la sexta G-Night de la UVigo

La ciencia volverá a salir a la calle este viernes, 25 de septiembre, con la sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras (G-Night), una iniciativa que ofrecerá más de 150 actividades gratuitas de divulgación científica en las siete principales ciudades gallegas.

En Vigo, el edificio Redeiras y la plaza de O Berbés se convertirán entre las 17:00 y las 21:00 horas en dos grandes espacios de experimentación abiertos a todos los públicos.

La programación viguesa permitirá acercarse a ámbitos como la investigación contra el cáncer, la biología, la química, las matemáticas, la ingeniería, la inteligencia artificial, la robótica, la aeronáutica, la exploración espacial o la alimentación funcional.

Los más pequeños también contarán con actividades específicas, entre ellas un teatro de títeres sobre el papel de las niñas y las mujeres en la ciencia acompañado de talleres de microscopía y acuicultura.

Entre las propuestas más llamativas, el público podrá conocer de cerca las aeronaves y cohetes diseñados por el alumnado de UVigo Aerotech, el monoplaza desarrollado por UVigo Motorsport o prototipos de satélites y robots destinados a explorar cuevas lunares.

La oferta de la G-Night en Vigo se completará con la charla 'Nuevos retos en cáncer', que se celebrará en la Biblioteca Xosé Neira Vilas y estará protagonizada por María Mayán, investigadora principal del grupo CellCOM del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO) de la Universidade de Vigo.

También será posible adentrarse en la investigación marina con un paseo en barco para conocer los fondos de la ría a bordo del Inndaga, la embarcación del Centro de Investigación Mariña (CIM). Tanto esta actividad como algunos de los talleres requieren inscripción previa y cuentan con plazas limitadas. Las reservas y el programa completo pueden consultarse en la web de la G-Night.

Más de 500 investigadores en toda Galicia

Vigo será uno de los escenarios de una programación que llegará también a Ourense, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Ferrol y Lugo y que movilizará a más de 500 investigadores de toda Galicia. La pasada edición reunió a más de 10.000 personas.

Las actividades abarcarán todas las ramas del conocimiento e incluirán ferias científicas, rutas, talleres, jornadas de puertas abiertas, paseos en barco y propuestas en centros escolares. La iniciativa busca acercar la investigación a la ciudadanía de una forma divulgativa y despertar nuevas vocaciones científicas.

En Ourense, el bar Ceres 1894 acogerá dos actividades dirigidas a mayores de 16 años sobre la representación de la violencia machista en las campañas institucionales y los retos de la formación dual universitaria.

En Pontevedra, la divulgación se trasladará a la Taberna Nasa con el ciclo Ciencia no Bar, que abordará cuestiones relacionadas con la sostenibilidad municipal y la conducta suicida entre la juventud gallega. También se celebrará una ruta por las huellas de Federico García Lorca en la ciudad.

La UVigo coordina la edición de 2026

La G-Night nació vinculada a la European Researchers' Night, que se celebra simultáneamente el último viernes de septiembre en más de 460 ciudades europeas.

La Universidade de Vigo coordina la G-Night 2026, en la que participan también las universidades de A Coruña y Santiago, diferentes institutos del CSIC, los centros oceanográficos de Vigo y A Coruña del Instituto Español de Oceanografía y organismos de investigación como Cesga, Citmaga, Ecobas, FCEER, IDIS, IISGS o Inibic.

En las actividades impulsadas por la UVigo participará personal investigador de sus cuatro centros de investigación —Atlanttic, CINBIO, Cintecx y CIM—, junto a otras entidades científicas. La celebración en Vigo cuenta además con la colaboración del Concello y la aportación del Consello Social de la Universidade de Vigo.