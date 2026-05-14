Vigo lleva la ciencia a los bares con un festival gratuito para todas las edades

Un festival gratuito llevará la ciencia a los bares de Vigo entre el 18 y el 20 de mayo. Según adelantó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se trata del mayor evento internacional de estas características, con actividades en los cinco continentes, en el que investigadores de todas las disciplinas comparten su trabajo con el público en un entorno poco habitual para la ciencia: los bares.

En esta undécima edición participan 1.300 investigadores e investigadoras y 114 ciudades de toda España, incorporando como novedad 23 localidades en áreas rurales. En Vigo habrá 14 charlas científicas en El Castro y De Catro a Catro, con temáticas que van desde la tecnología a la biomedicina, la química o el estudio del planeta.

"Una gran opción en la ciudad, una forma de entender la ciencia", apuntó el regidor durante la presentación, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta propuesta y felicitando a la organización por la iniciativa.

La coordinadora local de Pint of Science Vigo y doctora en Química por la Universidad de Vigo, Ara Núñez Montenegro, explicó que la ciudad se sumó a esta iniciativa en 2018 con la idea de que la ciencia "tiene que llegar a la ciudadanía porque la investigación se realiza con fondos públicos, porque la ciudadanía debe poder satisfacer su curiosidad y contribuir a la construcción de una conciencia social más crítica e informada".

También destacó el ambiente cercano y distendido del bar como un entorno adecuado para acercar los resultados científicos, así como el hecho de que las investigaciones sean explicadas por quienes las realizan, "algo muy particular y diferenciador de este evento", en el que se abordan todas las áreas del conocimiento.

En la presentación estuvieron también Olga Alonso, concejala de Educación; Juan José López Escobar y Reyes Riveiro Castro, coordinadores de Pint of Science Vigo; y Roberto Pérez González, de Optase Solutions, patrocinador del evento.