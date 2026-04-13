Los investigadores de la UVigo que participaron en la misión Artemis II: "Satisfacción por el trabajo bien hecho"

La misión espacial más relevante de los últimos años ha contado con sello vigués. Integrantes del grupo de investigación de Tecnoloxía Aeroespacial de la Universidade de Vigo han participado en la misión Artemis II a la luna y han mostrado este lunes su "satisfacción por el trabajo bien hecho".

La nave Artemis II aterrizó el pasado sábado 11 de abril a las 2:07 de la madrugada en el océano Pacífico. La misión acabó unas horas antes para los investigadores de la UVigo: "La última vez que tuvimos contacto con la nave fue el viernes de madrugada, a las 9:54 horas. Ese fue nuestro adiós, la última vez que recibimos la señal antes de que realizara su reentrada el viernes por la noche".

"Fue un momento lleno de nostalgia, pero también de satisfacción por el trabajo bien hecho y con muchas ganas de seguir operando desde atlanTTic y la Universidade de Vigo para futuras misiones", ha explicado el director del grupo ARTG, Fernando Aguado.

Su grupo de investigación se encargó durante 10 días del seguimiento terrestre de la cápsula Orion, durante la misión Artemis II, a través de la cooperación establecida con la empresa tecnológica española Integrasys. Los investigadores consideran esta experiencia como "tremendamente enriquecedora".

"Nos permitió demostrar que nuestras capacidades van mucho más allá del tracking y las operaciones habituales con satélites LEO en órbitas bajas", ha afirmado Aguado, que ha asegurado que se trata de un "hito histórico" para ATRG, ya que es la primera vez que participan en una "misión de estas características".

10 terabytes de información

Más que las horas o el número de señales individuales, los investigadores consideran que el dato más importante es la cantidad de información generada. "Gracias a que nos fuimos reinventando con nuevas estrategias automatizadas y al uso de comprensión, fuimos quien de reducir toda esa información a un total de 10 Terabytes", ha detallado Aguado.

A día de hoy continúan clasificando, separando, comprimiendo y enviando todos estos datos al equipo de Integrasys. Además, los investigadores están "profundamente impresionados" por la comunicación directa entre naves sin necesidad de triangular con la Tierra: "Un avance tan grande que ya podemos hablar de telefonía espacial".