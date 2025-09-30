Dos catedráticos de la UVigo reciben la Medalla de Investigación de la Real Academia Galega de Ciencias

La Real Academia Galega das Ciencias (RAGC) ha reconocido la trayectoria de dos catedráticos de la UVigo con la Medalla de Investigación. La catedrática de Derecho Internacional Privado y decana de Relaciones Internacionales, Laura Carballo Piñeiro, y el catedrático de Física Aplicada, Juan Pou Saracho, son los galardonados.

Junto a otros tres investigadores de la Universidade da Coruña, los docentes de la Universidade de Vigo recibirán la Medalla de Investigación en un acto que se celebrará el 8 de octubre en Santiago de Compostela, con motivo del Día de la Ciencia en Galicia.

La RAGC reconoce con este galardón sus trayectorias singulares y consolidadas en investigación, desarrolladas en Galicia. Además, destacan que fomentan la promoción de la ciencia y la tecnología gallega.

"Un apoyo fundamental al Derecho"

Laura Carballo, nacida en Marín (Pontevedra), recibirá la medalla Domingo García Sabell Rivas, que otorga la sección de Ciencias Económicas y Sociales de la RAGC. La entidad autonómica premia su trabajo de investigación que tiene como línea principal el derecho laboral marítimo internacional.

"Como investigadora gallega me siento muy honrada. Reconforta que, en estos momentos de gran amenaza para el orden internacional y los derechos de las personas sin importar su origen, la RAGC apoye el papel fundamental del Derecho para lograr la paz, la seguridad y el bienestar de las naciones"; ha expresado la investigadora de la UVigo.

Referente de las aplicaciones láser

Por su parte, Juan María Pou (A Guarda, 1963) recibirá la medalla Isidro Parga Pondar, distinción que entrega la sección de Ciencias Técnicas de la RAGC. "Referente internacional en el ámbito de las aplicaciones láser", ha destacado la Real Academia sobre el premiado.

El trabajo de Pou se centra en la industria, en la salud y en la sostenibilidad. "Este galardón es un reconocimiento a todas las personas que desde 1980 se han dedicado y siguen dedicándose a investigar sobre las aplicaciones láser en Galicia", ha afirmado el investigador de la UVigo.