Alertan de que la invasión de acacias tiene consecuencias críticas para los bosques de Galicia

Investigadores de las universidades de Vigo y Coimbra alertan de que la invasión de acacias tiene consecuencias críticas para la estabilidad de los bosques atlánticos. De hecho, indican que su impacto es notable incluso en niveles de afectación bajos, tanto en la vegetación como en el suelo.

El equipo de investigadores, liderado por la investigadora posdoctoral en el Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal de la UVigo, Raquel Juan Ovejero, así lo detalla en los resultados de un estudio que acaba de ser publicado en la revista científica Neobiota.

La investigación se desarrolló en Serra da Lousã, en el centro de Portugal. Se trata de una zona con un paisaje forestal fragmentado, donde conviven plantaciones de pinos y otras coníferas introducidas, bosques nativos de robles y castaños, y matorrales mediterráneos.

Así, los científicos analizaron cómo la invasión de dos variantes de acacias afecta a la estructura de la vegetación, a la calidad del suelo y a las comunidades de colémbolos —pequeños invertebrados que son fundamentales para el ciclo de nutrientes y de descomposición orgánica—.

"A medida que aumenta su cobertura, disminuye de forma significativa la abundancia de plantas herbáceas y la riqueza de especies, lo que se traduce en una pérdida clara de biodiversidad", explica Ovejero, que añade que también afecta a la fauna.

Un problema derivado del abandono rural

En el estudio se explica cómo las acacias australianas se convirtieron poco a poco en uno de los principales problemas medioambientales en España y Portugal. Su capacidad para fijar nitrógeno, formar masas densas y desplazar vegetación autóctona transforma los ecosistemas.

"En Portugal, la situación es especialmente grave", subraya la responsable de la investigación, que indica como causas el abandono rural y la fragmentación forestal. Además, asegura que Galicia sigue de cerca esta tendencia, ya que "estos factores aumentan la vulnerabilidad de los bosques".

Por último, el informe concluye que actuar temprano sobre pequeñas poblaciones de acacias es clave para frenar su avance. "Estas intervenciones son más efectivas, menos costosas y reducen el riesgo de consecuencias ecológicas graves", ha señalado Raquel Juan Ovejero.

"Con todo, la gestión requiere de seguimiento continuado, ya que ambas especies cuentan con bancos de semillas persistentes y pueden rebrotar tras las perturbaciones", ha añadido la investigadora posdoctoral de la UVigo.