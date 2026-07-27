Vigo acoge el preestreno de la taquillera Marsupilami: "Ha tenido millones de espectadores en Francia"

Los cines Tamberlick de Plaza Elíptica acogerán el preestreno de Marsupilami, la cinta de comedia y aventuras dirigida a un público familiar que, en el país francés, ha sido todo un éxito de taquilla.

El centro comercial vigués y la Francisco Fernández del Riego fueron el escenario para la presentación nacional del film por voz de los responsables de YouPlanet Distribution y del propio regidor olívico, Abel Caballero. También estuvo presente el concejal Ángel Rivas. De esta manera, la ciudad olívica será el primer lugar, junto con Madrid, que podrá descubrir esta película. "Viene de arrasar en Francia, de tener millones de espectadores y de estar de número uno en la taquilla durante muchas semanas. No es de extrañar, porque es una película familiar, divertida y de aventuras", explicaron los distribuidores.

La premiere será hoy en Vigo, mientras que el resto de salas podrán disfrutar de la película a partir del próximo 12 de agosto. "Es un peliculón y va a arrasar de la misma manera de la que arrasó en Francia", auguró Caballero. "Le aconsejo a todo el mundo que vaya a ver la película", concluyó.