La secuela de 'Apocalipsis Z', del gallego Manel Loureiro, se estrenará en el Festival de Sitges

La adaptación cinematográfica de uno de los best sellers gallegos más importantes de los últimos años regresará a las pantallas el próximo mes de octubre.

Tendrá como título 'Apocalipsis Z: Un nuevo mundo' y estará basada de nuevo en las novelas del escritor pontevedrés Manel Loureiro. La segunda parte de 'Apocalipsis Z: El principio del fin' volverá a estar dirigida por el barcelonés Carles Torrens y se estrenará en el Festival de Sitges, que se celebrará del 8 al 18 de octubre.

Será el paso previo a su llegada a las plataformas, en este caso Amazon Prime, al igual que la primera parte, en Halloween.

El 59 Festival de Sitges tendrá las nuevas películas de Nicolas Winding Refn, Guillaume Canet, Takashi Shimizu y Yeong Sang-ho y proyectará versiones restauradas de 'Carrie' de Brian de Palma, '¿Quién puede matar a un niño?' de Narciso Ibáñez Serrador y 'Tesis' de Alejandro Amenábar.