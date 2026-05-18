Vigo, de nuevo escenario de una serie: Salen las primeras imágenes de 'Caldas: El último barco'

Disney+ ha compartido este lunes las primeras imágenes de Caldas: El último barco, la serie basada en la última novela del escritor vigués Domingo Villar y que se rodó en la ciudad olívica y Moaña.

La producción correrá a cargo de Secuoya Studios y está dirigida por Jorge Saavedra y protagonizada por Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, que encabezan un reparto en el que también están María Pujalte, Antonio Mourelos, Alejandra Onieva y Miryam Gallego, entre otros.

El caso más salvaje de estos inspectores acaba de cruzarse en su camino: la desaparición de la hija de un prestigioso cirujano. #CaldasElÚltimoBarco, basada en el best-seller de Domingo Villar y protagonizada por Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, próximamente en #DisneyPlus pic.twitter.com/dBAagcxp8n — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 18, 2026

En la serie, el inspector Leo Caldas y su nuevo ayudante Estévez investigan la desaparición de Mónica Andrade, hija de un prestigioso cirujano de Vigo. Lo que en un principio parece un caso rutinario, pronto se convierte en una compleja red de secretos, presiones familiares, injerencias políticas y mediáticas, y conflictos personales que obligarán al propio Caldas a enfrentarse a su pasado.