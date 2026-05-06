Adriana, hija mayor de Adolfo Domínguez, estrena un documental sobre la trayectoria del diseñador en Filmin

Adolfo Domínguez (Ourense, 1950) es uno de los diseñadores gallegos más destacados de la moda española. En su último ejercicio fiscal facturó 139 millones, con un beneficio neto de 1,64 millones de euros, un 81% más que en el año anterior, lo que refleja su gran renombre.

Sin embargo, llegar a conseguirlo no fue fácil, sino que a lo largo de su vida pasó por diferentes etapas que le han llevado a ser lo que es hoy en día. Los amantes de la moda y, particularmente, de Adolfo Domínguez, podrán conocer un poco más al diseñador gracias al documental que se estrena en Filmin sobre su trayectoria.

Adolfo Domínguez: El eco de otras voces

La plataforma Filmin estrenará el próximo 8 de mayo de 2026 el documental Adolfo Domínguez: El eco de otras voces, una obra dirigida por Adriana Domínguez, hija mayor del diseñador y actual presidenta ejecutiva de la marca.

El lanzamiento coincide con el 50 aniversario de la marca y se basa en un recorrido biográfico y creativo por la figura de uno de los nombres clave de la moda española contemporánea.

El documental aborda la trayectoria de Adolfo Domínguez desde una perspectiva personal y profesional, incorporando su propio testimonio y el de colaboradores y personas de su entorno.

Entre los episodios que se narran destacan algunos especialmente personales como su infancia en Trives (Ourense) o su paso por una prisión durante el franquismo, así como otros más profesionales en relación a su etapa de formación en París.

El documental recoge el impacto de su pensamiento estético en la industria de la moda, sobre todo a partir de los años 80, con el lema "la arruga es bella", propuesta que defendió una estética más natural y funcional. Como señala el modisto Lorenzo Caprile, "logró cambiar la dirección de las tendencias y de la moda".

El documental está producido por la Fundación Adolfo Domínguez, tuvo un primer pase en el Festival de Cine de Ourense (OUFF) y posteriormente se presentó en el Museo Reina Sofía.