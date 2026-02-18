Netflix anuncia el estreno de la temporada 2 de 'Clanes', serie rodada en Galicia que fue número 1 en 28 países

Netflix ha anunciado la fecha de estreno de la segunda temporada de Clanes, después de que su primera entrega se convirtiera en un completo éxito. La serie llegó a posicionarse como la producción de habla no inglesa más vista de la plataforma durante su semana de estreno a finales de junio de 2024.

La plataforma también ha compartido las primeras imágenes y el tráiler de la nueva temporada, confirmando nuevas incorporaciones como la de Luis Zahera, que se suma a un reparto ya conocido por el público, con el regreso de Clara Lago, Tamar Novas y Touriñán, entre otros.

"La mejor orquesta de todo Galicia vuelve a sonar"

Netflix estrenará la segunda temporada de Clanes el próximo 3 de abril, marcando el regreso de una de sus ficciones españolas más exitosas. Producida por Vaca Films y protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, la serie retoma su historia tres años después, con nuevos conflictos dentro del mundo del narcotráfico gallego.

Entre las novedades del reparto destaca la incorporación de Luis Zahera, que se suma a unos episodios que vuelven a contar con Clara Lago y Tamar Novas como protagonistas. Completan el elenco, Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado y Diego Anido, entre otros. Los nuevos capítulos están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez.

En esta segunda temporada han pasado tres años y muchas cosas han cambiado. Aunque harán todo lo posible por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse atrapados en el mundo del narcotráfico, aunque ahora en bandos opuestos.

Daniel acepta salir al mar por última vez con el único objetivo de ayudar a su padre, mientras que Ana regresa a Cambados (Pontevedra) para trabajar con el clan enemigo de los Padín. Una decisión que podría suponer el final del imperio familiar y, también, el de su historia con Daniel.

La primera temporada de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.

Aunque el epicentro de la serie es Cambados y la ría de Arousa, ambos en la provincia de Pontevedra, Clanes se ha rodado en diferentes puntos de Galicia, destacando Malpica de Bergantiños (A Coruña), Bergondo (A Coruña), o en la propia ciudad herculina, donde rodaron en el antiguo sanatorio del Socorro.