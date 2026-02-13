Las "ganas de vivir" de la atleta gallega Desirée Vila inspiran a El Langui

El documental "Ganas de vivir" es el estreno como director de Juan Manuel Montilla "El Langui". El actor, premiado con un Goya, se sienta ahora en la silla de dirección con una pieza audiovisual para la que la atleta gondomareña Desirée Vila ha sido inspiración.

Así, la producción cuenta la historia de superación de Vila, quien compite en atletismo adaptado después de una lesión y mala praxis médica que la llevó a sufrir la amputación de una pierna. Esta trágica circunstancia no la frenó, sino que la llevó a ser de nuevo campeona en diversas pruebas deportivas de atletismo a nivel nacional.

Tal y como explicaron desde Morena Films, el largometraje pone el foco "en la capacidad de reinvención y adaptación ante la adversidad". Se estrenará, en la sección "Documentales-Pases especiales", de la próxima edición del Festival de Málaga, el próximo 12 de marzo.

El Langui ha calificado su estreno como director de "sueño cumplido" y "mejor arranque posible", una "nueva perspectiva desde la que mirar, no solo la discapacidad, sino la vida".