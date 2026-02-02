El guiño a Vigo de Carlota Corredera para despedir la secuela de "Sálvame"

La Osa TV, productora de "No somos nadie", la secuela del formato "Sálvame", ha puesto punto y final a este programa de corazón, humor y reportajes de actualidad conducido por las gallegas María Patiño y Carlota Corredera.

Tras decidir Telecinco la supresión del incombustible programa y luego de una breve pero intensa incursión en Televisión Española, parece que el único lugar en el que la "familia" del extinto "Sálvame" logró calar fue en la cadena temática Ten, al menos, por un tiempo mayor.

Sin embargo, esta etapa televisiva y los coletazos de lo que un día fue uno de los programas más vistos del país, dicen adiós definitivamente. El pasado viernes el equipo se despidió de su audiencia, dividida entre la televisión tradicional y Youtube.

Para despedirse de esta era, la viguesa Carlota Corredera, siempre fiel a su tierra, decidió hacerle un nuevo guiño eligiendo un conjunto de la marca de una emprendedora de la ciudad. Se trata de BelMoldes, una tienda especializada en moda joven, ropa de mujer, e inclusiva, pensada para todos los cuerpos independientemente de su talla.

De esta manera, Corredera, quien actualmente sigue inmersa en otros programas vinculados a Radio Nacional de España y a Televisión Española, dice adiós al formato que la hizo conocida en todo el país. Un formato en el que, en más de una ocasión -y de varias- hizo gala del amor por Vigo, ciudad que terminó por nombrarla Viguesa Distinguida.