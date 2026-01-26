Las almendras gourmet gallegas que triunfan en los Premios Feroz y conquistan a Oliver Laxe

Pontevedra se llenó este pasado fin de semana de estrellas rutilantes del cine y la televisión nacional con la celebración de la gala de los Premios Feroz, en la que Los domingos arrasó llevándose 5 de las 9 estatuillas a las que aspiraba.

Pero hubo otro triunfador de la noche, y en este caso no se trataba de nadie relacionado con el mundo audiovisual. Eso sí, era gallego, concretamente de Campo Lameiro, un pequeño municipio pontevedrés situado a poco más de 20 kilómetros de la Boa Vila.

Se trata de El Nogal, empresa familiar con la única fábrica de frutos secos gallega, que se coló en las mesas de la gala con una edición limitada gourmet, hecha a mano con ingredientes naturales y sabores como trufa, limón o romero. Estuvieron presentes en las 96 mesas de los más de 1.000 invitados al evento.

"Gustaron y mucho", refrendan desde la empresa. De hecho, "desaparecieron" y muchos de los asistentes les pidieron más envases para poder llevarse con ellos.

Pero si esto ya era un espaldarazo a su labor, "lo mejor llegó después", en la fiesta posterior, donde montaron un display de cine con alfombra roja en homenaje a Oliver Laxe, "nuestro gallego más internacional y doble nominado a los Oscar". Además, se instaló una ruleta de sabores para descubrir sus recetas y fotos polaroid para inmortalizar el recuerdo.

No faltó el homenajeado. Oliver Laxe se acercó, probó una almendra y les dijo: "Están boísimas. Sen dúbida, as mellores améndoas do mundo". El director gallego no sólo pisó la alfombra instalada en su honor, sino que disfrutó del producto ofrecido.

Una anécdota que va más allá: "Desde una fábrica a solo 12 kilómetros de la gala, logramos emocionar, sorprender y dejar huella. Porque a veces no es cuestión de tamaño, sino de actitud", celebran desde El Nogal.