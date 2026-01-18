Los invitados a los Premios Feroz en Pontevedra realizarán visitas guiadas para descubrir la ciudad

La ciudad de Pontevedra se convertirá en el epicentro del cine el próximo 24 de enero con la celebración de la gala de los Premios Feroz 2026 en el Recinto Ferial. Los invitados a la ceremonia podrán participar, en la mañana del sábado, en una serie de visitas guiadas diseñadas para descubrir la historia y los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Estas visitas, que comenzarán a las 12:00 horas desde la Plaza de la Peregrina, contarán con guías profesionales contratados por el Concello y estarán coordinadas por el servicio de Turismo de Pontevedra. El itinerario previsto recorrerá puntos clave del patrimonio pontevedrés como la Ferrería, las plazas de la Leña y la Verdura, Méndez Núñez, el Teucro, la Casa de las Campás, la avenida de Santa María o su Basílica.

Cuenta atrás para la gala

Más allá de la jornada de la gala, la ciudad ya está vibrando con la séptima arte gracias a una programación previa que incluye proyecciones de las obras finalistas y coloquios con personas nominadas a los premios. Esta iniciativa busca acercar el talento audiovisual a la ciudadanía y fomentar el diálogo entre los profesionales del sector y el público local.

La organización de los Feroz, en estrecha colaboración con el Concello de Pontevedra, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Pontevedra, logró una integración sin precedentes del tejido local en el evento. En la producción de la gala participan alrededor de 20 empresas gallegas, generando unos 350 empleos indirectos.

Entre las colaboraciones destacadas se encuentran firmas como Paco & Lola, que suministrará el vino oficial; Krack, encargada de una acción especial de calzado; y El Nogal, que diseñó un producto gourmet específico para la ocasión. Asimismo, el sector servicios tiene un papel fundamental, con la Asociación Provincial de Salones de Peinado y Belleza de Pontevedra asumiendo en exclusiva los servicios de imagen de las personas que pasarán por la alfombra roja.

La gala también cuenta con la participación activa de entidades educativas como la Universidad de Vigo, con más de 80 estudiantes colaborando en tareas de comunicación; el IES Carlos Oroza; el Aula Municipal de Teatro; o el coro del IES A Xunqueira 1, que intervendrá durante la ceremonia. Con este despliegue, Pontevedra se reivindica un año más como la "capital del cine", uniendo el encanto de los premios con la puesta en valor de su patrimonio y su talento local.