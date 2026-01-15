Pontevedra se prepara para convertirse en "capital del cine" con la gala de los Premios Feroz Concello de Pontevedra

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha visitado esta mañana las tareas de montaje de la Gala de los Premios Feroz, que se celebrará el próximo sábado en el recinto ferial de la ciudad. Durante su intervención, el regidor ha mostrado su satisfacción por el avance de los trabajos y ha destacado que Pontevedra vuelve a ser, un año más, la "capital del cine".

Lores ha subrayado el impacto económico y la proyección que supone este evento para la ciudad, agradeciendo especialmente que la organización cuente con empresas pontevedresas para la instalación. "Estoy encantado de que se tenga en cuenta a las empresas locales, lo que supone una importante inversión de dinero y proyección para Pontevedra", ha señalado.

Por su parte, Fernando de Luis-Oruet, representante de la organización, ha explicado que en el montaje trabajan actualmente unas 20 empresas gallegas, muchas de ellas de Pontevedra, y que la producción genera 40 contrataciones directas y alrededor de 350 empleos indirectos en la ciudad y su entorno, una cifra que se prevé que aumente a medida que se acerque el día de la gala.

Como novedad de este año, el Concello propuso una participación directa de la ciudadanía: habrá 20 vecinos y vecinas elegidos por sorteo este jueves en el Teatro Principal.

Una propuesta "muy inmersiva"

En el apartado escenográfico, César Rodríguez ha avanzado que el diseño busca sorprender con una propuesta "muy inmersiva", para que el público sienta la cercanía del escenario.

Entre los principales datos técnicos destacan un escenario de 250 metros cuadrados, 400 metros cuadrados de pantallas (por encima de la edición anterior) y más de 500 metros de estructuras para iluminación y sonido, con 290 equipos de luz y 400 metros de tiras LED.

Rodríguez también ha remarcado el compromiso con la sostenibilidad, al readaptar elementos del año pasado para minimizar residuos sin renunciar a la innovación, y ha recordado que la gala podrá seguirse en directo a través de YouTube.