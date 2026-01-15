Una nueva película que se rueda cerca de Vigo busca actores: hombres y mujeres de 25 a 90 años

Galicia es un escenario habitual para rodajes de cine y series gracias a la diversidad de sus paisajes, con ejemplos recientes como Animales, protagonizada por Luis Zahera, o Rondallas, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.

En este contexto, el área de Vigo volverá a convertirse en plató de rodaje durante el mes de marzo, entre los días 1 y 10, con motivo de la grabación de un nuevo proyecto audiovisual impulsado por el Concello de Tomiño junto a Tulsa Films, con la participación de Acting School.

Se buscan actores y actrices de hasta 90 años para una nueva película

La escuela actoral Acting School Galicia ha anunciado la apertura de un proceso de selección de actores que se celebrará el sábado 24 de enero en el Espacio Isaura Gómez, en Tomiño, y el sábado 7 de febrero en Vigo (calle Pastora, 4).

El rodaje de la película está previsto entre los días 1 y 10 de marzo y, por el momento, se conocen pocos detalles del proyecto, más allá de que llevará por título A Memoria do Miño.

Para este nuevo proyecto audiovisual se buscan perfiles de todo tipo. En concreto, se necesita a un actor de entre 25 a 35 años y otro de entre 50 a 75 años, una actriz de entre 30 a 60 años, otra de entre 50 a 70 años y una más de entre 75 a 90 años.

De forma paralela, el Concello de Tomiño, Tulsa Films y Acting School también buscan perfiles de figuración, desde niños hasta adultos en todas las franjas de edad. "A ser posible naturales de Tomiño y la comarca", señalan en una publicación en redes sociales.

Las personas interesadas en participar deberán contactar por WhatsApp en el número 635 980 315, enviando fotos recientes y un vídeo de presentación de 15 segundos. Los perfiles preseleccionados serán convocados a un casting presencial de cámara con escena.

Los seleccionados deberán tener plena disponibilidad de rodaje entre los días 1 y 10 de marzo. Se trata de un proyecto profesional remunerado bajo convenio, tal y como informa Acting School Galicia.