Vigo avanza en la creación de su centro de referencia de Producción Audiovisual

Vigo sigue dando pasos de gigante para la creación de un HUB Audiovisual que convierta a la ciudad olívica en referente de este sector en todo el noroeste peninsular y Eurorregión. Por lo anterior, una delegación viguesa, conformada por el delegado del Estado, David Regades, y la primera teniente de alcalde del Concello de Vigo, Carmela Silva, viajó hasta la ciudad condal para visitar el HUB XRLAB Palo Alto, modelo internacional como centro estratégico del sector audiovisual en Cataluña y uno de sus principales polos económicos, tal y como indicaron desde Zona Franca.

Se trata de un espacio dotado de laboratorios y coworkings en los que destacan la innovación y conocimiento en contenidos digitales de última generación. Allí, ambos representantes buscaron enriquecer su proyecto buscando, en palabras de Regades, "conocimiento sobre las necesidades del gran centro de producción audiovisual que queremos para Vigo, ideado como punto de encuentro, innovación y producción para la industria audiovisual de la Eurorregión, y con la vocación de ser un polo que aglutine a empresas, iniciativas y profesionales".

Por su parte, Carmela Silva destacó que "Vigo es un lugar idóneo para una apuesta tan ambiciosa por el audiovisual porque partimos de una enorme capacidad tecnológica, de conocimiento y también de una trayectoria muy relevante vinculada a este sector". Silva puso en valor "que esta apuesta de Zona Franca vaya a permitir que, además de que la ciudad ya sea referente en sectores industriales como el automóvil, como en todo lo que tiene que ver con el sector de la fotónica o los sectores tradicionales, una también un área con tanta capacidad de futuro como es el audiovisual".

Por último, en relación con la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) que el Consorcio vigués lanzó a en el mes de noviembre para testar el interés de posibles operadores del sector audiovisual para la gestión del futuro HUB Audiovisual de Vigo, David Regades confirmó que, cerrado el plazo, siete operadoras se habían presentado con sus respectivas propuestas.