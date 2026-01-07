Pontevedra acogerá un ciclo sobre las mujeres en el cine gallego como previa a los Premios Feroz

Presentación del ciclo sobre mujeres en el cine gallego de los Premios Feroz Concello de Pontevedra

El Concello de Pontevedra suma una nueva propuesta a la agenda cultural previa a la entrega de los Premios Feroz. Se trata del ciclo Unha cuestión de perspectiva: as mulleres no audiovisual galego, que se celebrará los viernes 9 y 16 de enero.

Las jornadas se desarrollarán en el Teatro Principal de la Boa Vila. El objetivo final es poner en valor el cine gallego desde una perspectiva feminista, analizando como mudan los relatos y los personajes cuando la autora es mujer.

El documental Prefiro condenarme, dirigido por Margarita Ledo, abrirá el ciclo el viernes 9 de enero a las 19:00 horas. La cinta narra la historia real de Sagrario Ribela Fra, una mariscadora de la ría de Ferrol juzgada por adulterio en 1972.

Tras la proyección, se celebrará un coloquio conducido por Paula Cabaleiro y contará con la presencia de la propia directora y de una de las actrices principales de la película, Mónica Camaño.

La programación continuará el viernes 16 de enero con una jornada intensiva que reunirá a destacadas profesionales del sector. La sesión comenzará a las 11:15 horas con la conferencia inaugural de la productora y delegada de CIMA en Galicia 'A situación das mulleres no cinema galego'.

A continuación, se desarrollarán tres mesas de diálogo temáticas: