La Diputación de Pontevedra aporta al Concello 300.000 euros para la celebración de los Feroz

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Diputación, Luis López, firman el protocolo de colaboración institucional para la Gala de los Premios Feroz. Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra aportará 300.000 euros a las arcas locales de A Boa Vila para la celebración de los Premios Feroz, que este 2026 regresarán al municipio. Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, rubricaron el protocolo de colaboración esta misma mañana.

Se trata, según ambas administraciones, de situar a Pontevedra "na élite dos mapas culturais". Además, no será la última colaboración entre ambas entidades, tal y como también avanzaron.

Lores ensalzó a los Feroz y su importancia subrayando que se trata de un evento que supera "calquera barreira xeográfica local ou autonómica", además de un auténtico "exercicio de promoción da cidade, da economía e da cultura pontevedresa en todo o Estado".