La Diputación de Pontevedra aporta al Concello 300.000 euros para la celebración de los Feroz
El regidor local, Miguel Anxo Fernández Lores, subrayó que estos premios suponen "un auténtico exercicio de promoción da cidade, da economía e da cultura pontevedresa en todo o Estado"
La Diputación de Pontevedra aportará 300.000 euros a las arcas locales de A Boa Vila para la celebración de los Premios Feroz, que este 2026 regresarán al municipio. Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, rubricaron el protocolo de colaboración esta misma mañana.
Se trata, según ambas administraciones, de situar a Pontevedra "na élite dos mapas culturais". Además, no será la última colaboración entre ambas entidades, tal y como también avanzaron.
Lores ensalzó a los Feroz y su importancia subrayando que se trata de un evento que supera "calquera barreira xeográfica local ou autonómica", además de un auténtico "exercicio de promoción da cidade, da economía e da cultura pontevedresa en todo o Estado".