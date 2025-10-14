Los cortos ganadores del Festival de Cans comienzan una gira europea

Bruselas será el punto de partida de una gira internacional de los cortos ganadores del Festival de Cans para dar visibilidad tanto a los directores como al propio festival, que este año ha sido reconocido como uno de los eventos puntuables para los Premios Goya.

Este miércoles arrancará esta gira en el Cinéma Aventure de la capital belga, en donde se proyectarán Curmán, del cineasta vigués Alejandro Jato; Monstera, de Diego R. Aballe; y Cadáver de Dragón, de José Garnelo. La sesión se completará con el corto documental Agroglamour 22, de Javier Sobrado, que gira alrededor del espíritu festivo y cinéfilo que toma esta aldea de O Porriño durante los cinco días de festival.

Los cortos serán presentados por el director del festival, Alfonso Pato, que también conversará con el público sobre la singularidad del festival y la proyección de los nuevos cineastas gallegos.

La gira seguirá el 31 de octubre en Lisboa, en el Centro Xuventude de Galiza; más tarde, visitará la Universidad de la Sorbona, en París; y en Madrid, en el campus que tiene en la capital la University of Saint Louis, con la que el Festival de Cans tiene un acuerdo alrededor de la investigación del archivo del certamen y de la propia aldea.

Además, por tercer año consecutivo, varias localidades del Norte de Portugal acogerán la proyección de estos cortos ganadores. Desde hace años, el festival tiene un acuerdo con el Cine Clube Locus Cinemae de Caminha, el año pasado se incorporó el Cine Teatro João Verde de Monção y el Centro Cultural de Paredes de Coura.

Este año, se sumará un nuevo espacio a este circuito, el Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima.