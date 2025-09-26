Arranca la 30 edición del Ourense Film Festival, con once secciones y cuatro películas de estreno

El programador del OUFF, Alberto González, su director, Óscar Doviso, su asesor, César Silva, y el vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, César Fernández, presentan la programación del festival que arranca el 26 de septiembre Europa Press

Ourense ya está lista para disfrutar del mejor cine. Este viernes arranca la 30 edición del Ourense Film Festival (OUFF), que se alargará hasta el próximo domingo con once secciones y cuatro películas de estreno internacional.

La proyección de Playa de Lobos en el Auditorio Municipal de Ourense a las 20.00 horas, dirigida por Javier Veiga, dará el pistoletazo de salida este viernes al festival. La gala de clausura y entrega de premios el próximo domingo en el Teatro Principal de Ourense, a partir de las 17.00 horas.

Entre las secciones destacadas se encuentran la 'Oficial Internacional', que incluye 12 películas. Estas "abordarán muchas temáticas" como "el maltrato, la violencia, la inmigración o el amor" desde "un prisma distinto", por su origen y creadores, con "dos primicias internacionales" y "dos estrenos nacionales", según el programador del festival, Alberto González.

En esta línea se enmarca también la 'Sección Oficial Panorama Galicia', que incluirá el voto del público para seleccionar entre 10 películas de directores como Paula Cons, Lois Patiño o Paula Veleiro. Incluye, además, el estreno internacional de las películas Lola, de Antón Caeiro, y Serê Kaniyê, de Olmo Couto.

Asimismo, la sección 'Inédito en Ourense' este año lleva el subtítulo 'Sos Argentina', con el objetivo de hacer referencia a la situación cultural del país debido a las decisiones del presidente, Javier Milei, según informa Europa Press.

En esta línea, la 'Sección Oficial Curtametraxes' incluirá dos producciones argentinas entre las 22 totales, seleccionadas de entre los 450 cortometrajes recibidos. La sección 'Made in OU' acoge a todos los creadores ourensanos para fomentar la creación de nuevos talentos.

Otras secciones

Además de las anteriores, el festival incluye el 'Ciclo Amal en ruta', dedicado al cine árabe, que incluirá cinco películas coproducidas por países europeos. Tres de ellas son de coproducción palestina. Por otro lado, la sección 'Agarimo', en la que se rendirá homenaje a la actriz Angela Lansbury, con la proyección de tres de sus películas.

El festival contará también con la sección 'Colleita' que busca recuperar trabajos de personas relacionadas con el festival, o la sección 'Xeración OUFF', en la que se revisarán siete Calpurnias a la mejor película, entre ellas, el filme francés 'Entre Nosotras', que estuvo nominada en los Globos de Oro y representó a Francia en los Óscars del año 2021.

Otras novedades

Entre las principales novedades, el festival ha puesto en marcha el Bonodez, un bono formado por diez huecos que se irán sellando hasta completarse, para que "aquellos espectadores que adquieran entrada" para la 'Sección Oficial Internacional', 'Sección Oficial Panorama Galicia' e 'Inédito en Ourense, Sos Argentina', puedan conseguir una entrada al pase especial de una película sorpresa el 10 de octubre, de preestreno nacional o europeo.

Por su parte, en la sección 'Faíscas', tres equipos de cinco personas cada uno desarrollarán un cortometraje durante el festival, que se proyectará el sábado 4 de octubre, con lo que se busca fomentar la convivencia audiovisual con equipos que tendrán que compartir espacio y experiencias.