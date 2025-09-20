La novena edición del Galician Freaky Film Festival convierte a Vigo en la capital del cine y pop

Vigo se prepara para vivir un fin de semana cargado de cine y cultura pop con la apertura de la novena edición del Galician Freaky Film Festival (GFFF).

Desde ayer y hasta el domingo, la ciudad olívica acoge una intensa programación que recupera las dobles sesiones en los Cines Tamberlick, incorpora actividades para todos los públicos y estrena un concurso gastronómico que lleva el espíritu freak a las calles.

La inauguración tuvo lugar a última hora de ayer con una doble sesión dedicada a los "mad doctors", un guiño a los clásicos científicos locos del cine, acompañada de un coloquio sobre efectos especiales que desvelará los trucos detrás de dos comedias de culto.

El festival también ofrece un amplio espacio para el público infantil con la quinta edición del Pequefreak, que este año crece hasta ocupar dos días completos.

Talleres de efectos especiales, proyecciones de cortos de todo el mundo y un jurado infantil que otorgará el Gran Premio Pequefreak completan la propuesta familiar, que culminará con la proyección en pantalla grande del clásico Cariño, he encogido a los niños.

Como novedad, el GFFF estrena el Roteiro Gastronómico Freak, una ruta de tapas que se extenderá del 18 al 26 de septiembre por cinco locales de Vigo.

Las creaciones culinarias, inspiradas en el universo fantástico del festival, competirán por el título de Tapa Fantástica 2025, con el público como jurado y premios que incluyen entradas para la clausura y cenas en los restaurantes participantes.

La Selección Oficial arranca el sábado con las primeras proyecciones de cortometrajes internacionales que optan a los diez premios del certamen, con propuestas que combinan humor, surrealismo y experimentación audiovisual.

Desde su fundación en 2017, el GFFF ha consolidado su posición como uno de los festivales de género más singulares de la península y una cita imprescindible para los amantes del cine fantástico, capaz de transformar cada edición en una experiencia colectiva que va más allá de la gran pantalla.