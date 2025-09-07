El FicBueu (Pontevedra) arranca una nueva edición con música y cine estudiantil e internacional

El pasado viernes y durante el fin de semana, el Festival Internacional de Cinema de Bueu ha comenzado su 18ª edición con una programación centrada en la música y el cine y con protagonismo para las escuelas audiovisuales.

El FIC arrancó por la puerta grande con un concierto de Furanchology y proyectando Romería, el último filme de Carla Simón, rodado en Vigo, y propuesto para representar a España en los Premios Oscar.

Pepe Mujica, recientemente fallecido, o el genocidio del pueblo palestino, poniendo en valor el papel de la cultura y el cine, centraron el discurso inaugural de Manuel Pena, codirector del festival. "Cada ano, cada sesión do festival nos convida a viaxar a través de cinco miradas, miradas radicalmente distintas, que reflicten con gran diversidade moitas dos problemáticas máis latentes na sociedade actual", recordó.

El sábado, el FICBueu homenajeó el rol de la música en el cine con unas jornadas sobre composición, una charla sobre el sonido en Romería de la mano de sus responsables y una clase magistral a cargo de Diego Salgado.

El día concluyó con la actividad Análise fílmica. David Lynch visto cos ouvidos a cargo de Conrado Xalabarder.

En la jornada del domingo el estudiantado centra las miradas con las secciones Escolas de cinema galegas y Escolas de cinema internacionais, ambas competitivas y con el objetivo de generar sinergias en el sector y la comunidad educativa.

Entre los nombres gallegos más destacados están Agustín Segura Prado con El que no se agache, Mara Varela, Xoán Vázquez y Pablo Goirigolzarri con Alén da estrada, Aira Portos con Praza do punto o Miguel R. Berride con Ancora.

A nivel internacional estarán Carolina Cruz con Recordari, Agne Girsaite con Closeout, Yohann Abdelnour con Crow man, Amie Song con Three, Mansi Maheshwari con Bunnyhood y Mariona Martínez con Lluna de sal.

También se proyectarán piezas de la Sección Descubertas, orientadas a obras más experimentales y que contó con la canadiense Alison McAlpine, directora de Perfectly a strangeness.

El domingo terminará con GZ_00, la sección de películas gallegas de autores que están iniciando su carrera y con géneros como la ficción, el ensayo o la comedia surrealista.

Para este lunes la programación se adentrará en la sección oficial con 28 películas de las cuales 5 se verán por primera vez en España y 14 se estrenarán en Galicia. Fon Cortizo, Gabriella Chouiefaty y Patrícia Guimarães serán algunos de los nombres más destacados.