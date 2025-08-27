Una horda de zombies recorrerá el centro de Vigo el próximo sábado, 13 de septiembre

Que nadie se asuste si el sábado, 13 de septiembre, se encuentra con una horda de zombis en pleno centro de Vigo; no es el fin del mundo ni The Walking Dead ni La noche de los muertos vivientes.

Se trata de una actividad organizada por el festival internacional de cine Galician Freaky Film Festival: una Zombie Walk, un evento en el que un grupo de personas se caracterizan como zombis y recorren la ciudad imitando los movimientos y comportamientos típicos de los muertos vivientes en busca de cerebros de los que alimentarse: paso lento, mirada perdida y movimientos erráticos, recreando la estética clásica de los zombis en el cine.

La primera Zombie Walk de la historia se celebró en Sacramento, California, en 2001; en Vigo, la primera de su historia será el 13 de septiembre y desde la organización prevén reunir a más de un centenar de personas en esta peculiar marcha.

El objetivo es crear un espectáculo visual donde se mezcla el humor negro con el juego de rol y la fiesta, además de propiciar un punto de encuentro para conocer a otros fanáticos del cine de terror y el cosplay.

Museo Marco, punto de encuentro

La cita será en el Museo Marco a las 17:30 horas, donde habrá un Tocador Zombie, donde un equipo de maquilladores profesionales con experiencia en caracterización se encargará de transformar en zombis a todas las personas que se acerquen. También se abrirá la inscripción para la Pasarela Zombie, el concurso que cerrará la jornada.

A las 20:00 horas será el momento de reunirse para recibir unas breves indicaciones del equipo y a las 20:30 horas arrancará la Zombie Walk. El recorrido planteado es desde la calle Príncipe hasta el Paseo de Alfonso XII.

Allí, a las 21:15 horas, la comitiva de muertos se detendrá para sorprender a los transeúntes con un flashmob en el que todas las personas asistentes podrán participar. La canción elegida es Time Warp, de la película The Rocky Horror Picture Show, emblemático musical que el GFFF proyectará en los Cines Tamberlick el 27 de septiembre a las 21:00 horas.

En las semanas previas a la actividad, el canal de Youtube y las redes sociales del Galician Freaky Film Festival publicarán un vídeo explicando los sencillos pasos de la coreografía del flashmob para que cualquiera pueda aprenderlos y animarse a bailar en la calle.

Premio Zombie Freak 2025

Tras la sesión de baile, el Paseo de Alfonso XII se convertirá en el escenario de la Pasarela Zombie, un concurso de cosplay en el que los participantes desfilarán caracterizados como auténticos zombis.

Un jurado formado por tres profesionales del audiovisual, expertos en efectos especiales y diseño de arte, valorará la creatividad, la calidad del maquillaje y vestuario, así como la interpretación de cada participante. El broche final lo pondrá la entrega del Premio Zombie Freak 2025, que reconocerá al mejor zombi de la noche con una banda identificativa y regalos del festival.

Todo el evento es gratuito y sin necesidad de inscripción previa.