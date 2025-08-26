Vigo acoge el preestreno de una de las películas del año, 'Romería': "Tenía algo místico rodar en Vigo"

Vigo no solo brilla en Navidad, también lo hace en la gran pantalla. El auditorio Mar de Vigo ha acogido este martes el primer preestreno de 'Romería', la nueva película de la directora catalana Carla Simón que fue rodada en la ciudad olívica.

Junto a la directora, la productora María Zamora y todo el elenco, también asistieron al acto el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y otras autoridades.

A las 18:00 horas, se abrieron las puertas de un auditorio con muy pocas butacas vacías. El equipo de la película presentó la película una hora más tarde, para dar paso a la proyección 15 minutos más tarde.

El conselleiro ha intervenido antes del inicio de la película, en la que Carla Simón cuenta la historia de amor de sus padres en Vigo. López Campos ha puesto en valor el papel del cine como "embajador" de Galicia y ha reafirmado la apuesta de su gobierno para "compartir con el mundo" la historia de la comunidad.

El representante de la Xunta de Galicia ha destacado, además, Sirat, de Oliver Laxe. Este filme, como Romería, estuvo presente en aclamado Festival de Cannes. López Campos ha remarcado este "hito histórico" que "muestra la fuerza de un sector que sabe competir en los mejores escenarios internacionales".

Una historia de amor en el Vigo de los 80

Carla Simón ficciona en Romería la investigación que, al cumplir la mayoría de edad, realizó de su desconocida familia paterna gallega —su padre era de Vigo—. Así, cierra la trilogía dedicada a explorar su memoria familiar, con el retorno al lugar donde sus padres biológicos vivieron su historia de amor.

Por eso, tal y como ha señalado la directora a Europa Press, "tenía todo el sentido del mundo" contar esta historia desde Vigo, a pesar de que la película busca reivindicar la memoria de toda una generación, azotada por el consumo de heroína y luego por la irrupción del SIDA.

La autora considera que el filme refleja una historia que "hubiera podido pasar en cualquier lugar", aunque grabarlo en Vigo era especial. "Para mí tenía algo casi místico o mágico, el hecho de volver a los lugares donde mis padres vivieron su historia de amor. Es un ejercicio de recuperar la memoria que no tengo", ha explicado.

La película se desarrolla en la década de los 80, en plena Movida y cuando la heroína llegó a Galicia y España. "No fue casual, vivieron aquí porque aquí estaban pasando cosas", ha apuntado la directora.

Reivindicar una generación

Con todo, Carla Simón tiene muy claro que "hay que reivindicar a esa generación, ponerla en valor", algo que no se hace en muchas ocasiones "por el estigma y el dolor que causa en las familias", como se refleja en 'Romería'.

"No hablamos mucho de ellos, pero fueron los que rompieron con todos los valores conservadores de la sociedad española de ese momento. A los que hay que agradecer que estemos donde estamos", ha proclamado.