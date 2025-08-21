El Festival Internacional de Cine de Bueu (Pontevedra) contará en su Sección Oficial con 28 cortometrajes
Tres obras gallegas destacan entre una selección internacional que combina animación, documental y comedia, con 19 estrenos absolutos en España y Galicia
El Festival Internacional de Cine de Bueu (FICBUEU), que se celebrará entre el 5 y el 20 de septiembre, ha presentado la programación de su Sección Oficial. Se trata de "una heterogénea selección de 28 películas con un marcado carácter autoral", en palabras de su codirector, Manuel Pena.
Entre ellas sobresalen tres cortometrajes gallegos que han marcado el panorama internacional en el último año: Abellón, de Fon Cortizo; Hippocampus, de Xaime Miranda; y Patios de luz, de Fran Rodríguez.
La programación reúne miradas diversas sobre algunas de las problemáticas más latentes de la sociedad actual. La selección incluye cinco estrenos en España y catorce en Galicia, ofreciendo una panorámica plural en cuanto a geografías, estilos y protagonistas, con temas que van desde la precariedad laboral y la invisibilidad de la violencia doméstica hasta la inmigración o la búsqueda de identidad.
María Ruiz-Falcó y Manuel Pena, directores del festival y programadores de la sección, han destacado el incremento de películas iberoamericanas en competición, así como la notable presencia de animación, documental y comedia en la selección. Ruiz-Falcó ha subrayado que esta combinación "aporta frescura y amplía el espectro de géneros representados".
Entre los estrenos en Galicia figuran títulos como 2006 (Gabriella Choueifaty, Francia-Líbano), En Hjältes Död (Karin Franz Körlof, Suecia) o Rose (Annika Mayer, Alemania). Las premieres españolas incluyen Housewarming (Liam White, Reino Unido), Moon Lake (Jeannie Sui Wonders, EE.UU.) o 1 hijo & 1 padre (Andrés Ramírez Pulido, Colombia-Francia).
El festival mantiene además su posición de boicot cultural: por segundo año consecutivo ha dejado fuera de la selección a los cortometrajes israelíes financiados por el gobierno de Israel, como gesto de presión ante el genocidio en Gaza.
Lista completa de películas de la Sección Oficial
- Abellón | Fon Cortizo – España (Galicia) – 2024
- Shadows | Rand Beiruty – Francia, Jordania – 2024
- 2006 | Gabriella Choueifaty – Francia, Líbano – 2024
- Percebes | Alexandra Ramires, Laura Gonçalves – Portugal, Francia – 2024
- En Hjältes Död | Karin Franz Körlof – Suecia – 2024
- Hippocampus | Xaime Miranda Méndez – España (Galicia) – 2024
- Tako Tsubo | Eva Pedroza, Fanny Sorgo – Austria, Alemania – 2024
- Este no es tiempo para carnaval | Tadeo Pestaña Caro, Kevin Havas – Argentina – 2025
- Rose | Annika Mayer – Alemania – 2024
- Housewarming | Liam White – Reino Unido – 2024
- Patios de luz | Fran Rodríguez Casal – España (Galicia) – 2024
- Moon Lake | Jeannie Sui Wonders – Estados Unidos – 2024
- O | Rúnar Rúnarsson – Islandia, Suecia – 2024
- The Car That Came Back from the Sea | Jadwiga Kowalska – Suiza – 2023
- Hello Stranger | Amélie Hardy – Canadá – 2024
- The Eggregores’ Theory | Andrea Gatopoulos – Italia – 2024
- Campolivar | Alicia Moncholí – España – 2024
- Ke Wai Huo Dong | Xu Yidan, Dean Wei – China – 2024
- 1 hijo & 1 padre | Andrés Ramírez Pulido – Colombia, Francia – 2024
- Amarela | André Hayato Saito – Brasil – 2024
- Linnud Läinud | Anu-Laura Tuttelberg – Estonia, Lituania – 2024
- Domingo familiar | Gerardo Del Razo – México – 2025
- Furia | Fran Moreno Blanco, Santi Pujol Amat – España – 2025
- Bad for a Moment | Daniel Soares – Portugal – 2024
- El Príncep | Àlex Sardà – España – 2024
- Himmel wie Seide. Voller Orangen | Betina Kuntzsch – Alemania – 2024
- 400 Cassettes | Thelyia Petraki – Grecia, Alemania – 2024
- El Banner | Tomás Terzano – Argentina, España – 2025
Audiovisual gallego emergente
La sección GZ_00 estará dedicada a las nuevas voces del audiovisual gallego, ofreciendo un espacio a cineastas que inician su carrera con propuestas artísticas originales. La muestra incluye desde ficción clásica hasta cortos experimentales, ensayo o comedia surrealista, reflejando la diversidad creativa de la nueva generación.
Entre las obras seleccionadas están O Corpiño, de Blanca Navarrete y Antía Rodeiro, sobre el santuario popularmente conocido como "de los exorcismos"; Monstera, de Diego R. Aballe, que parte de una discusión en un viaje de negocios; Holdsworth, de Xosé Dopazo, una pieza de acción continua; Delincuente, de Alba Domínguez y Nuria Vil, sobre una líder juvenil en el Vigo de los 80; Boca de asno, de Carlos Calvar, acerca de cómo un tropiezo puede cambiar un destino; y Algo novo que contar, de Paula Pereira, que aborda las dificultades en las relaciones.
Los autores y autoras de esta sección, junto con los de la Oficial, participarán en siete coloquios diarios abiertos al público, tanto de manera presencial como en streaming.
Descubertas
La sección Descubertas está centrada en los trabajos más innovadores y experimentales del festival. En esta edición se proyectarán:
- Perfectly a Strangeness, de Alison McAlpine (Canadá), una exploración sensorial sobre lo que puede ser una historia.
- Apocalypse, de Méry Benoit (Francia), ambientada en un gigantesco festival de metal donde la música se apodera de los asistentes.
- Neun Tage im August, de Ella Knorz (Alemania), que narra la preocupación de un padre por su hija.
- On Hold, de Delia Hess (Suiza), un corto episódico y surrealista sobre la absurdez de la vida urbana.
- [S], de Mario Radev (Reino Unido, Polonia, Bulgaria), un viaje inmersivo en formas orgánicas que reflexiona sobre la naturaleza de la vida y el arte.
Proyecciones en la playa
Además, a partir de mañana el FICBUEU retoma las proyecciones en la playa Banda do Río que estarán organizadas en dos sesiones: a las 22:00 horas, filmes recomendados para todos los públicos y, a partir de las 23:00 horas, con cortometrajes para mayores de 16 años.
Desde la organización recomiendan que se acuda a las proyecciones con sillas, mantas, toallas y otros elementos que garanticen la comodidad para disfrutar de los pases de cortos en el arenal.