El Festival Internacional de Cine de Bueu (Pontevedra) contará en su Sección Oficial con 28 cortometrajes

El Festival Internacional de Cine de Bueu (FICBUEU), que se celebrará entre el 5 y el 20 de septiembre, ha presentado la programación de su Sección Oficial. Se trata de "una heterogénea selección de 28 películas con un marcado carácter autoral", en palabras de su codirector, Manuel Pena.

Entre ellas sobresalen tres cortometrajes gallegos que han marcado el panorama internacional en el último año: Abellón, de Fon Cortizo; Hippocampus, de Xaime Miranda; y Patios de luz, de Fran Rodríguez.

La programación reúne miradas diversas sobre algunas de las problemáticas más latentes de la sociedad actual. La selección incluye cinco estrenos en España y catorce en Galicia, ofreciendo una panorámica plural en cuanto a geografías, estilos y protagonistas, con temas que van desde la precariedad laboral y la invisibilidad de la violencia doméstica hasta la inmigración o la búsqueda de identidad.

María Ruiz-Falcó y Manuel Pena, directores del festival y programadores de la sección, han destacado el incremento de películas iberoamericanas en competición, así como la notable presencia de animación, documental y comedia en la selección. Ruiz-Falcó ha subrayado que esta combinación "aporta frescura y amplía el espectro de géneros representados".

Entre los estrenos en Galicia figuran títulos como 2006 (Gabriella Choueifaty, Francia-Líbano), En Hjältes Död (Karin Franz Körlof, Suecia) o Rose (Annika Mayer, Alemania). Las premieres españolas incluyen Housewarming (Liam White, Reino Unido), Moon Lake (Jeannie Sui Wonders, EE.UU.) o 1 hijo & 1 padre (Andrés Ramírez Pulido, Colombia-Francia).

El festival mantiene además su posición de boicot cultural: por segundo año consecutivo ha dejado fuera de la selección a los cortometrajes israelíes financiados por el gobierno de Israel, como gesto de presión ante el genocidio en Gaza.

Lista completa de películas de la Sección Oficial

Abellón | Fon Cortizo – España (Galicia) – 2024

Fon Cortizo – España (Galicia) – 2024 Shadows | Rand Beiruty – Francia, Jordania – 2024

Rand Beiruty – Francia, Jordania – 2024 2006 | Gabriella Choueifaty – Francia, Líbano – 2024

Gabriella Choueifaty – Francia, Líbano – 2024 Percebes | Alexandra Ramires, Laura Gonçalves – Portugal, Francia – 2024

Alexandra Ramires, Laura Gonçalves – Portugal, Francia – 2024 En Hjältes Död | Karin Franz Körlof – Suecia – 2024

Karin Franz Körlof – Suecia – 2024 Hippocampus | Xaime Miranda Méndez – España (Galicia) – 2024

Xaime Miranda Méndez – España (Galicia) – 2024 Tako Tsubo | Eva Pedroza, Fanny Sorgo – Austria, Alemania – 2024

Eva Pedroza, Fanny Sorgo – Austria, Alemania – 2024 Este no es tiempo para carnaval | Tadeo Pestaña Caro, Kevin Havas – Argentina – 2025

Tadeo Pestaña Caro, Kevin Havas – Argentina – 2025 Rose | Annika Mayer – Alemania – 2024

Annika Mayer – Alemania – 2024 Housewarming | Liam White – Reino Unido – 2024

Liam White – Reino Unido – 2024 Patios de luz | Fran Rodríguez Casal – España (Galicia) – 2024

Fran Rodríguez Casal – España (Galicia) – 2024 Moon Lake | Jeannie Sui Wonders – Estados Unidos – 2024

Jeannie Sui Wonders – Estados Unidos – 2024 O | Rúnar Rúnarsson – Islandia, Suecia – 2024

Rúnar Rúnarsson – Islandia, Suecia – 2024 The Car That Came Back from the Sea | Jadwiga Kowalska – Suiza – 2023

| Jadwiga Kowalska – Suiza – 2023 Hello Stranger | Amélie Hardy – Canadá – 2024

Amélie Hardy – Canadá – 2024 The Eggregores’ Theory | Andrea Gatopoulos – Italia – 2024

Andrea Gatopoulos – Italia – 2024 Campolivar | Alicia Moncholí – España – 2024

Alicia Moncholí – España – 2024 Ke Wai Huo Dong | Xu Yidan, Dean Wei – China – 2024

Xu Yidan, Dean Wei – China – 2024 1 hijo & 1 padre | Andrés Ramírez Pulido – Colombia, Francia – 2024

Andrés Ramírez Pulido – Colombia, Francia – 2024 Amarela | André Hayato Saito – Brasil – 2024

André Hayato Saito – Brasil – 2024 Linnud Läinud | Anu-Laura Tuttelberg – Estonia, Lituania – 2024

Anu-Laura Tuttelberg – Estonia, Lituania – 2024 Domingo familiar | Gerardo Del Razo – México – 2025

Gerardo Del Razo – México – 2025 Furia | Fran Moreno Blanco, Santi Pujol Amat – España – 2025

Fran Moreno Blanco, Santi Pujol Amat – España – 2025 Bad for a Moment | Daniel Soares – Portugal – 2024

Daniel Soares – Portugal – 2024 El Príncep | Àlex Sardà – España – 2024

Àlex Sardà – España – 2024 Himmel wie Seide. Voller Orangen | Betina Kuntzsch – Alemania – 2024

Betina Kuntzsch – Alemania – 2024 400 Cassettes | Thelyia Petraki – Grecia, Alemania – 2024

Thelyia Petraki – Grecia, Alemania – 2024 El Banner | Tomás Terzano – Argentina, España – 2025

Audiovisual gallego emergente

La sección GZ_00 estará dedicada a las nuevas voces del audiovisual gallego, ofreciendo un espacio a cineastas que inician su carrera con propuestas artísticas originales. La muestra incluye desde ficción clásica hasta cortos experimentales, ensayo o comedia surrealista, reflejando la diversidad creativa de la nueva generación.

Entre las obras seleccionadas están O Corpiño, de Blanca Navarrete y Antía Rodeiro, sobre el santuario popularmente conocido como "de los exorcismos"; Monstera, de Diego R. Aballe, que parte de una discusión en un viaje de negocios; Holdsworth, de Xosé Dopazo, una pieza de acción continua; Delincuente, de Alba Domínguez y Nuria Vil, sobre una líder juvenil en el Vigo de los 80; Boca de asno, de Carlos Calvar, acerca de cómo un tropiezo puede cambiar un destino; y Algo novo que contar, de Paula Pereira, que aborda las dificultades en las relaciones.

Los autores y autoras de esta sección, junto con los de la Oficial, participarán en siete coloquios diarios abiertos al público, tanto de manera presencial como en streaming.

Descubertas

La sección Descubertas está centrada en los trabajos más innovadores y experimentales del festival. En esta edición se proyectarán:

Perfectly a Strangeness , de Alison McAlpine (Canadá), una exploración sensorial sobre lo que puede ser una historia.

, de Alison McAlpine (Canadá), una exploración sensorial sobre lo que puede ser una historia. Apocalypse , de Méry Benoit (Francia), ambientada en un gigantesco festival de metal donde la música se apodera de los asistentes.

, de Méry Benoit (Francia), ambientada en un gigantesco festival de metal donde la música se apodera de los asistentes. Neun Tage im August , de Ella Knorz (Alemania), que narra la preocupación de un padre por su hija.

, de Ella Knorz (Alemania), que narra la preocupación de un padre por su hija. On Hold, de Delia Hess (Suiza), un corto episódico y surrealista sobre la absurdez de la vida urbana.

de Delia Hess (Suiza), un corto episódico y surrealista sobre la absurdez de la vida urbana. [S], de Mario Radev (Reino Unido, Polonia, Bulgaria), un viaje inmersivo en formas orgánicas que reflexiona sobre la naturaleza de la vida y el arte.

Proyecciones en la playa

Además, a partir de mañana el FICBUEU retoma las proyecciones en la playa Banda do Río que estarán organizadas en dos sesiones: a las 22:00 horas, filmes recomendados para todos los públicos y, a partir de las 23:00 horas, con cortometrajes para mayores de 16 años.

Desde la organización recomiendan que se acuda a las proyecciones con sillas, mantas, toallas y otros elementos que garanticen la comodidad para disfrutar de los pases de cortos en el arenal.