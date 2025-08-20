El Galician Freaky Film Festival traerá a Vigo 74 cortometrajes de 34 países y un estreno mundial

La novena edición del Galician Freaky Film Festival (GFFF), que se celebra del 19 al 27 de septiembre, contará con 74 cortometrajes de 34 países, una cifra récord, para la Sección Oficial.

Una edición en la que destacan los estrenos que se podrán ver en el festival: un estreno mundial, dos internacionales, uno europeo, 27 en España y 34 en Galicia. En total, 65 de las 74 piezas se proyectarán por primera vez en Galicia.

La programación se ordenará en 12 bloques temáticos: dos volúmenes de Arrepío, la sección de Ciencia Ficción, Humor Freak, Serie B-estial, Alimento para o maxín y tres volúmenes de Qué Carallo é isto?!.

La organización también ha anunciado los miembros del jurado. Serán el director catalán Pol Diggler, ganador del Premio Freakiest Director en la pasada edición y único cineasta del que el festival ha proyectado tres trabajos; la productora y programadora italiana Alessia Gasparella; y Sara Lopo, programadora en MOTELX y jurado en certámenes como Sitges y Fantastic Fest, reconocida por su trayectoria en el cine fantástico internacional.