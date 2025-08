El festival de cine más friki de Vigo pone sus entradas a la venta este día

El Galician Freaky Film Festival continúa desvelando los ingredientes de la fórmula que cocinará en su novena edición, cuyas entradas salen a la venta este miércoles.

El evento tendrá lugar en Plaza Elíptica del 19 al 27 de septiembre y la temática central de los filmes presentados girará en torno a los Mad Doctors.

Desde este miércoles, han puesto a la venta las entradas para los cuatro largometrajes protagonistas de esta edición: The Rocky Horror Picture Show, Young Frankenstein, Bride of Re-Animator y X: The Man with the X-Ray Eyes.

También están ya disponibles en la web del festival los abonos VIF (Very Important Freak) que dan acceso a todas las proyecciones del festival, así como al GFFF online.

Programación principal

La sesión inaugural, el viernes 19 de septiembre, vendrá marcada por una doble sesión que conjugará comedia y gore con la proyección de Young Frankenstein (estrenada en España como El jovencito Fankenstein) y Bride of Re-Animator (La novia de Re-Animator), secuela de culto de la icónica Re-Animator.

El domingo 21, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de la proyección de X: The Man with the X-Ray Eyes. La sesión servirá para rendir homenaje a su director, Roger Corman, fallecido en 2024 y una de las figuras más influyentes del cine independiente y de serie B.

La clausura del festival, el sábado 27, será una gran fiesta freak con la proyección de la ya anunciada The Rocky Horror Picture Show. El provocador musical, que protagoniza el cartel, servirá como broche de oro luego de la entrega de premios de la novena edición.