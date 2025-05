Así conquistó al jurado de La Voz Kids una joven de O Porriño (Pontevedra) cantando en gallego

La música gallega y en gallego sigue conquistando el país. En este caso, el escenario del programa La Voz Kids. Una joven de O Porriño, Laura Carmona García, de 14 años, ha enamorado a los jueces en los castings a ciegas del programa.

Lo ha hecho interpretando Lela, una canción que popularizó la portuguesa Dulce Pontes, un poema de Castelao, musicado por Rosendo Mato Hermida, que aparece en el primer acto de Os vellos non deben namorarse.

El primero en apretar el botón fue Manuel Turizo, seguido de Edurne. "Me encantó, estaba esperando a alguien que me emocionara hoy y me emocionaste", celebró el colombiano. "Cantas muy bonito, con una dulzura y una sensibilidad que se nota que la canción debe ser muy especial", dijo la cantante madrileña.

La joven porriñesa explicó que se trata de un tema que le trae recuerdos de su tierra, Galicia, y que se la dedicaba a su hermano; además, desveló que fue una de las primeras canciones que aprendió, y de ahí que le traiga muy buenos recuerdos.

Laura no tuvo que elegir equipo, ya que Turizo bloqueó a Edurne, que se sintió "traicionada", por lo que la gallega formará parte de su equipo.