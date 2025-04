El Festival Internacional de Cine Play-Doc llega a Tui (Pontevedra): estas son las películas seleccionadas

El Festival Internacional de Cine Play-Doc, que celebrará su 21 edición del 7 al 11 de mayo en Tui, ha anunciado las películas que formarán parte de la Competición Internacional de esta nueva entrega del certamen, así como el jurado encargado de otorgar los premios.

Shutterstock Una popular serie busca figurantes en Galicia para el rodaje de su segunda temporada

Este año, la Competición Internacional contará con los nuevos trabajos de Camilo Restrepo, Marta Mateus, Julen Etxebarria, Jean-Claude Rousseau, Ben Rivers, y las obras co-dirigidas por Margaux Dauby junto a Raúl Domingues, y Pierre Creton con Vincent Barré.

El jurado encargado de otorgar los premios estará compuesto por el distribuidor y productor franco-austriaco Pierre-Emmanuel Finzi, el cineasta estadounidense C.W. Winter (The Works and Days, The Anchorage) y la estratega de distribución en festivales Pascale Ramonda.

Próximamente anunciarán también la Competición Galicia y el resto de la programación, que incluirá proyecciones especiales, eventos y actividades paralelas. Previamente, Play-Doc ya había adelantado las retrospectivas y focos dedicados a Elaine May, Monte Hellman, Michael Roemer, así como a una selección de clásicos restaurados del cine de la India por la Film Heritage Foundation.

Películas seleccionadas en la Competición Internacional