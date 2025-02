Emilio Aragón, en Vigo: "La mejor manera de conectar con el público es transmitir verdad"

Emilio Aragón se define a sí mismo como "un contador de historias" y a ello se ha dedicado a lo largo de toda su vida: Desde el circo, pasando por su faceta de actor de éxito de los 90, por la de presentador, o humorista, para seguir como productor, director, y escritor.

Sus días son muy organizados: Hace deporte, estudia, escribe y también le dedica tiempo a su familia. Y es que, precisamente, fue su nieta quien le hizo "el encargo" de embarcarse en uno de sus últimos proyectos, en este caso, narrativos: "Telmo Lobo. El misterio del capitán", una saga de aventuras y fantasías que ya tiene en marcha su segunda parte. "Surgió de contarle historias a mis nietos y se trata de uno de los proyectos que más ilusión me ha hecho", explicaba Aragón en Vigo este martes. "En estos tiempos de videojuegos, en los que los niños tienen tantos inputs, es complicado que puedan sentarse a leer, pero es una manera de invitarles a que lo hagan", añadía.

En la ciudad olívica, el emblemático y prolífico Emilio Aragón presentaba también "Godspell", un musical que produce junto a Antonio Banderas y en el que él se encarga también de la dirección. Se podrá presenciar en el Teatro Afundación de Vigo del jueves 20 de marzo, al domingo, 23 de marzo.

Antonio Banderas y Emilio Aragón en la presentación de 'Godspell' en octubre de 2022. Gtres

"Una oportunidad única en Galicia"

Tras arrancar en Málaga para viajar después a lugares como Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza o Bilbao, "Godspell", un clásico de los 70 basado en el Evangelio de San Mateo y en sus parábolas; se podrá disfutar en Vigo en lo que, desde el Teatro Afundación, han calificado como "oportunidad única en Galicia".

Emilio Aragón explicó este martes en Vigo que "Godspell" fue la primera comedia musical que vivió a su llegada a España, en la década de los 70. Su hermana, Rita, pertenecía a la compañía. "Me impactó", recuerda. Casi 50 años después y en un café compartido con Antonio Banderas la idea de producir teatro que le rondaba en la cabeza al mítico productor, actor y presentador se hizo realidad.

"Es un proyecto que nace de lo emocional. Habla del amor, de la importancia de hacer comunidad. Todo este viaje ha sido muy bonito", compartía Emilio Aragón con la prensa congregada en el Teatro Afundación de la ciudad olívica. "La compañía que representa 'Godspell' también se ha convertido en una familia. Creo, sin duda, que la mejor manera de conectar con el público es transmitir verdad", añadía.

El productor y director de "Godspell" compartía también con Treintayseis la "gran ilusión" que supone para él que su proyecto se estrene en Vigo, en donde tiene varios amigos. "Este teatro -en alusión al Teatro Afundación- y su formato, con una arquitectura a la italiana y más bombonera, lo hace perfecto para una obra como 'Godspell'", remarcaba.

Presentación de "Godspell" en Vigo. Treintayseis

Una obra que refuerza los valores humanos

"No te quepa la menor duda": Es la respuesta de Emilio Aragón cuando se le pregunta sobre si la necesidad de difundir valores como la solidaridad y el respeto, o la importancia de la comunidad cobran un mayor sentido en la actualidad en comparación con la década de los 70. "Se nos olvidan muchas cosas y al ser humano hay que recordárselas. Creo que 'Godspell' lo hace de una manera muy inteligente", anota. "Con mucha música, con coreografías muy divertidas y con todos los ingredientes para manejarlo entre lo emocional y lo cómico", anota.

El emblemático "Doctor Martín" de Médico de Familia

El doctor Nacho Martín, a quien daba vida Emilio Aragón, se coló en las vidas de varias generaciones y ahora está volviendo a hacerlo tras publicar Netflix todas las temporadas de la mítica "Médico de Familia".

Emilio Aragón, Nacho en 'Médico de familia'. Gtres.

El que un día fue el personaje de ficción más reconocido del país cuenta cuántas son las generaciones que no le conocen: "Hay una que no me conoce, y eso me permite poder escuchar y colarme en sitios sin que me reconozcan. Aunque luego siempre hay otra generación que sí lo hace porque es de 'Médico de Familia', del 'Juego de la Oca'... Pero bueno, ya con la edad que tengo, lo vivo de otra manera. Ya no tengo tanta exposición como antes. Recuerdo ir conduciendo y ver carteles míos y decir '¡Dios mío este señor está en todas partes!' Esa no exposición me permite abordar otros proyectos como Telmo Lobo o estar dos meses encerrado con actores montando 'Godspell'. Ahora me sentaré a escribir un cuento sinfónico y hay un proyecto de cine. Aparentemente no tienen que ver, pero lo común es que en todos se cuenta una historia", concluye.