Pontevedra reúne a Alice Kellen y Marcos Giralt Torrente en una nueva cita con la literatura

La Diputación de Pontevedra, a través del servicio de Juventud, celebrará los próximos 1 y 2 de octubre la tercera edición del Encontro Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes, que este año llevará por lema "Voces que llegan".

Tras el éxito de las dos convocatorias anteriores, el programa contará con la participación de Marcos Giralt Torrente y Alice Kellen, que mantendrán sendos encuentros con el público en el Salón de Plenos del Pazo provincial, ambos a las 19:30 horas.

Las personas interesadas en asistir deberán completar un formulario que estará disponible en la web de la institución provincial a partir del martes 8 de septiembre.

El primero de los encuentros será el 1 de octubre con Marcos Giralt Torrente, bajo el título "Escribir para entender", y girará alrededor de la literatura, la memoria, la identidad y el proceso creativo.

Giralt es uno de los narradores más reconocidos de la literatura española contemporánea y autor de obras como "París", "Los seres felices", "Tiempo de vida" o "Los ilusionistas", además de varios libros de relatos y ensayos.

Un día después será el turno de Alice Kellen, seudónimo de Silvia Hervás, que protagonizará la sesión "Historias que nos conectan", centrada en la creación de relatos capaces de llegar especialmente al público joven.

La escritora ha publicado dieciséis novelas, entre ellas "Nosotros en la luna", "El mapa de los anhelos", "Donde todo brilla" o "Sigue lloviendo", y suma más de tres millones de lectores. Su última obra es "El Club del Olvido".

Encontro Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes

El Encontro Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes nació para responder al creciente interés de los jóvenes por la creación literaria y artística, reflejado también en el aumento de participantes en la categoría de trabajo literario de los Premios Provinciales á Xuventude.

En sus anteriores ediciones pasaron por el programa autores como Héctor Abad Faciolince, Manel Loureiro, Arantza Portabales, Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero y Manuel Jabois.

Como antesala de la edición de este año, la Diputación organizó además el pasado febrero un encuentro con Paloma Sánchez-Garnica.