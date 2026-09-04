El Galician Freaky Film Festival celebra diez años en Vigo con una exposición de carteles históricos. Paula Cermeño

El Galician Freaky Film Festival (GFFF) celebra su décima edición en Vigo con la exposición "Carteles Fantásticos. 10 años del GFFF en Vigo con la colección Jean-Loup Passek".

La muestra reúne carteles originales procedentes del Museu de Cinema de Melgaço Jean-Loup Passek y podrá visitarse hasta el 3 de octubre en la Sede Afundación de Vigo.

El recorrido propone un viaje por la historia del cine fantástico y de terror a través de títulos como "Nosferatu", "Los pájaros", "Psycho", "La semilla del diablo" o "El exorcista".

La exposición permite además descubrir cómo distintas escuelas gráficas europeas reinterpretaron estas películas con estilos muy diferentes, convirtiendo los carteles en piezas con valor artístico propio.

Las obras pertenecen a la colección reunida durante más de cinco décadas por Jean-Loup Passek (1936-2016), crítico y divulgador francés vinculado al Centre Georges Pompidou y al Festival de La Rochelle.

La llegada de este fondo a Vigo refuerza además la conexión cultural entre Galicia y Portugal que el festival impulsa desde sus orígenes.