La jornada cultural cancelada en julio por el Concello de Vigo ya tiene nueva fecha

Las jornadas culturales Mar de Galicia organizadas en el Museo Mar de Vigo ya tienen nueva fecha confirmada, tras sufrir la cancelación del evento un día antes de su inicio en julio. El Concello argumentó su decisión por "falta de permisos".

La organización, Asociación Cultural e Deportiva OVER, ha anunciado este jueves el cartel de la cita, que se celebrará el próximo sábado 5 de septiembre. La jornada contará con conciertos de música urbana, punk y rock, así como con diversas actividades culturales y deportivas.

Esta nueva fecha ha sido anunciada un mes después de la cancelación del evento por parte del Concello de Vigo. El gobierno local argumentó entonces que se "detectaron incumplimientos" que impedían "la celebración del acto", en palabras del portavoz del Grupo Municipal Socialista de Vigo, Carlos Font.

Como relató el pasado 18 de julio Treintayseis, la Policía Local de Vigo acudió al museo un día antes del evento con el fin de cancelarlo por "falta de los permisos pertinentes para su realización". La organización calificó la decisión de "cuestionable".

"Un ataque más de Abel Caballero a la cultura con una decisión cuestionable de bloquear y cuestionar cualquier manifestación cultural que no se ajuste a su personal criterio", denunciaron desde la Asociación Cultural e Deportiva OVER, organizadora del evento, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia,.

Programación

Con el anuncio de la fecha, la organización ha publicado el cartel de las jornadas culturales, que comenzarán el sábado 5 de septiembre a las 11:30 horas. El evento concluirá a las 23:30 horas, tras un día lleno de conciertos, cultura, mar y creación gallega.

Escenario Ría (Rap y música urbana)

18:00 horas: Tekilas

Tekilas 18:40 horas: THRE36OYZ

THRE36OYZ 19:40 horas: Xiari

Xiari 20:40 horas: Losdela9

Losdela9 21:40 horas: Adán

Adán 22:40 horas: Cecilio G

Escenario Xanela (Punk y rock / alternativo)

19:00 horas: Lorahacepam

Lorahacepam 20:00 horas: YOUCANTHIDE

YOUCANTHIDE 21:00 horas: Zalomon Grass

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