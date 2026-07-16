Esta galería de Vigo regala cuadros a cambio de plantas naturales

Teto Preto, un nuevo espacio de creación artística abierto en la rúa Zamora de Vigo este mismo verano, ha puesto en marcha una iniciativa que busca llenar de vida sus salas y dar a conocer su proyecto.

Así, este sábado, día 18 de julio, se organizará una acción abierta al público por medio de la que se intercambiarán cuadros, concretamente, ilustraciones originales, por plantas. "El objetivo es llenar el estudio de vegetación mediante un trueque entre quienes nos visiten y los artistas del espacio", dicen los organizadores.



La propuesta se desarrollará de 11:00 horas a 15:00 horas. Cualquier persona que lleve una planta podrá intercambiarla por una de las 36 obras originales creadas especialmente para la ocasión por Alphonzo Solórzano, Isis Tonete, Míchel Casado y Sofía Venzel.

Las piezas, de 20 centímetros por 20 centímetros, están inspiradas en motivos botánicos y han sido realizadas exclusivamente para esta acción. El objetivo es sencillo: llenar el estudio de plantas mediante un trueque "planta por planta".



La iniciativa coincide con los últimos días de la exposición colectiva que actualmente puede visitarse en Teto Preto, por lo que quienes se acerquen también podrán recorrer la muestra antes de su clausura.



La actividad se desarrollará por orden de llegada y estará limitada a las 36 primeras plantas.